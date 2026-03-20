Зрив весняного наступу 2026: ЗСУ загнали армію РФ у глухий кут на двох напрямках

Українські захисники майстерно переграли російське командування на полі бою. Створені нашими військовими тактичні дилеми на Запоріжжі та Донбасі фактично звели нанівець підготовку ворога до масштабного наступу у 2026 році.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

- Реклама -

За даними аналітиків, нещодавні успішні дії Сил оборони на Олександрівському напрямку та вздовж річки Кінська поблизу Оріхова кардинально ускладнили ситуацію для окупантів. Як пояснює військовий оглядач Костянтин Машовець, росіяни опинилися в пастці: у них фізично немає сил, щоб одночасно штурмувати Оріхів і розгортати наступ на Запоріжжя з півдня. Надійна українська оборона змушує ворога розпорошувати увагу та ресурси.

«Щоб здійснити повноцінний наступ у західній частині Запорізької області, загарбникам доведеться екстрено стягувати підкріплення аж із Херсонщини. Їхні війська вже критично розтягнуті, адже вони одночасно намагаються тиснути на Куп’янськ, Добропілля та створювати так звані буферні зони на півночі Харківщини й Сумщини», — зазначає експерт.

- Реклама -

Аналітики ISW підкреслюють, що у ворога катастрофічно бракує часу на перекидання резервів. Саме ці надскладні дилеми, які ЗСУ створили для російських генералів, найімовірніше, остаточно підірвали плани Кремля щодо весняно-літньої кампанії 2026 року. Попри спроби накопичити піхоту на південний захід від Оріхова, цих сил відверто недостатньо для прориву.

Схожа патова ситуація для окупантів склалася і на Костянтинівському напрямку. За словами речника однієї з українських бригад, росіяни з тріском провалили власні вигадані дедлайни. До 10 та 15 березня вони мали б захопити Сіверсько-Донецький канал та втиснутися між сусідніми селами, проте не досягли навіть мінімальних тактичних успіхів. Жодного значного скупчення важкої техніки, яке б вказувало на підготовку до удару, там теж не фіксується.

«Повна нездатність Росії здобути вигідні стартові позиції в районі Костянтинівки та Дружківки безпосередньо руйнує їхню здатність досягти бодай якихось значних успіхів у рамках запланованого весняного наступу на український “пояс фортець”», — підсумовують в Інституті вивчення війни.