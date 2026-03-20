Культовий американський комік та актор Дік Ван Дайк, який у грудні відсвяткував свій 100-річний ювілей, поділився головним секретом свого неймовірного довголіття. Як виявилося, справа зовсім не у виснажливих дієтах чи особливому режимі тренувань.

Українські глядачі чудово пам’ятають Ван Дайка за яскравою роллю Сесіла Фредерікса у комедійній франшизі «Ніч у музеї», а також за епізодичною появою улюбленого доктора Таунсенда в ситкомі «Клініка». За словами самого ювіляра, головним спонсором його довгого та щасливого життя став виключно позитивний світогляд та повна відмова від гніву.

«Я завжди був глибоко переконаний, що злість і ненависть — це отрута, яка буквально роз’їдає людину зсередини. У мене ніколи не виходило по-справжньому когось ненавидіти. Звісно, у житті траплялися неприємні речі та люди, чию поведінку я не схвалював, але я ніколи не доводив себе до сліпого гніву», — зізнався столітній актор в інтерв’ю.

Для яскравого контрасту Ван Дайк згадав свого батька. Той постійно нервував, дратувався через стан речей у своєму житті і, як наслідок, пішов у засвіти у віці 73 років.

Слова голлівудської зірки повністю підтверджують науковці. Видання Science Alert наголошує, що низький рівень стресу та оптимізм мають прямий зв’язок із тривалістю життя. Це доводить унікальний експеримент за участю 678 молодих черниць, який розпочався ще у 1930-х роках. Аналіз їхніх автобіографій у 1990-х показав вражаючий результат: жінки, які в юності описували своє життя з вдячністю та радістю, прожили в середньому на 10 років довше за своїх песимістичних одноліток.

Сучасні британські дослідження також підтверджують цю тенденцію: життєрадісні люди живуть на 11–15% довше, а масштабне опитування 160 тисяч жінок довело, що саме оптимістки мають найвищі шанси відсвяткувати 90-річчя.

Головна причина криється у фізіології. Злість та агресія провокують раптові викиди кортизолу й адреналіну. Навіть короткочасні спалахи гніву завдають непоправної шкоди серцево-судинній системі, швидко зношуючи наш організм.