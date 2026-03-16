Землю накриє сонячний шторм: календар магнітних бур на тиждень та поради лікарів

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Березень продовжує випробовувати метеозалежних на міцність. Вже на початку цього робочого тижня планету накриє серія нових сонячних спалахів, які можуть суттєво погіршити самопочуття навіть абсолютно здорових людей.

- Реклама -

За прогнозами астрофізиків, космічна погода найближчими днями буде вкрай нестабільною — від легких геомагнітних коливань до справжніх штормів із К-індексом 5–6 балів.

Календар небезпечних днів на цей тиждень:

- Реклама -

  • 16 березня (понеділок): Очікується буря середньої інтенсивності на рівні 4 балів. Можливі безпричинна дратівливість та легке порушення сну.

  • 17–18 березня (вівторок та середа): Помірна активність (3–4 бали), яка може викликати лише незначне погіршення загального самопочуття.

  • 19 березня (четвер): Магнітне поле почне стрімко напружуватися перед новим ударом. Вже надвечір багато хто відчує головний біль, слабкість та втому.

  • 20 березня (п’ятниця): Пік сонячної активності. Прогнозується потужний метеоудар силою 5–6 балів. Саме цього дня очікуються найважчі симптоми: мігрені, різкі стрибки тиску та повна апатія.

У дні магнітних штормів потік заряджених частинок від Сонця викликає хаос у геомагнітному полі Землі. Для людського організму це сильний стрес, який найболючіше б’є по нервовій та серцево-судинній системах. У зоні найвищого ризику традиційно опиняються гіпертоніки, літні люди, вагітні жінки, а також ті, хто страждає від хронічної втоми чи розладів сну.

«У дні підвищеної сонячної активності варто повністю відмовитися від кофеїнового допінгу. Кава, енергетики та міцний чай створюють додатковий небезпечний стрес для судин. Краще віддати перевагу чистій воді або заспокійливим трав’яним зборам», — радять медики.

Лікарі також настійно рекомендують прибрати з меню фастфуд і надлишок солі, яка затримує рідину та провокує підвищення тиску. Алкоголь у такі дні має бути під суворою забороною. Натомість варто забезпечити собі повноцінний 8-годинний сон, частіше провітрювати приміщення та замінити виснажливі тренування у спортзалі на спокійні прогулянки на свіжому повітрі.

Обов’язково тримайте під рукою свою звичну аптечку. Проте пам’ятайте: якщо ви відчуваєте нестерпний біль у грудях, задишку або мігрень, яка не знімається таблетками, негайно звертайтеся по кваліфіковану медичну допомогу.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці.

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Секрет довголіття: 100-річний голівудський актор назвав емоцію, яка нас вбиває

Здоров'я 0
Культовий американський комік та актор Дік Ван Дайк, який...

Зрив весняного наступу 2026: ЗСУ загнали армію РФ у глухий кут на двох напрямках

Важливо 0
Українські захисники майстерно переграли російське командування на полі бою....

Довіряє Путіну більше, ніж Європі: Трамп відзначився новою скандальною заявою про Україну

Важливо 0
Президент США Дональд Трамп зробив чергову резонансну заяву щодо...

