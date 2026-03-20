Президент США Дональд Трамп зробив чергову резонансну заяву щодо міжнародних партнерів. Цього разу американський лідер публічно зізнався, що має значно вищий рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна, ніж до своїх європейських союзників чи президента України.

У розмові з ведучою Стефані Руле в програмі «The 11th Hour» Трамп відверто розповів про своє специфічне ставлення до світових лідерів. За його словами, очільник Кремля викликає у нього більше довіри, ніж будь-хто з європейських політиків, адже Путін нібито абсолютно не боїться Європи.

«Мені набагато складніше вести справи з президентом України Володимиром Зеленським, ніж безпосередньо з главою Кремля», — переказують слова американського лідера журналісти.

Крім того, Трамп безапеляційно заявив, що Україна нібито «нічого не зробила» для допомоги Сполученим Штатам. Ця гучна теза кардинально суперечить реальним фактам та попереднім офіційним заявам Києва.

Варто нагадати, що раніше Володимир Зеленський наводив конкретні цифри — наразі на Близькому Сході активно працюють 228 українських фахівців. Цінні експерти з бойовим досвідом допомагають союзникам суттєво покращувати місцеві системи ППО для ефективної протидії атакам ворожих дронів.

Вони проводять життєво важливі консультації, оцінюють вразливість критичної інфраструктури та впроваджують практичні рішення для посилення повітряного щита.