На Гуляйпільському напрямку не вщухають інтенсивні бої. Російські окупанти відчайдушно намагаються прорвати оборону біля Мирного, Білогір’я та Лугівського, проте українські захисники міцно тримають позиції та знищують ворожі групи.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Укрінформ.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, загальна ситуація на ділянці від Нового Запоріжжя до північних околиць Гуляйполя залишається під контролем ЗСУ. Загарбники так і не змогли там просунутися, тому були змушені змістити фокус своїх атак південніше та західніше, зосередивши удари в напрямку Залізничного.

«Щодоби на цій ділянці фронту фіксується до п’ятнадцяти бойових зіткнень. Близько двох із половиною тижнів тому ворог суттєво активізував штурми поблизу Мирного. Окупанти дуже хочуть просунутися вглиб цього села, але щоденні 5–7 атак не приносять їм жодного успіху», — зазначає Владислав Волошин.

Дещо менша інтенсивність боїв спостерігається поблизу Білогір’я, де відбувається від одного до двох бойових зіткнень на добу. Водночас військове командування категорично спростовує чутки про нібито втрату контролю над цими населеними пунктами.

«Заяви про окупацію цих двох сіл є абсолютною неправдою. Бойові дії точаться лише на підступах до них. Ворожі штурмовики дійсно намагаються прорватися, але населений пункт вважається захопленим лише тоді, коли туди заходять групи закріплення. Російським військам цього зробити не дозволили», — підкреслив речник.

Військовий також підтвердив інформацію про спроби проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Білогір’я та Лугівське. Усі ці спроби завершилися для окупантів фатально — українські Сили оборони оперативно ліквідували загрозу. Проте найскладнішою наразі залишається ситуація саме навколо Лугівського.

«Там противник не припиняє інтенсивних штурмових дій. Крім того, ці населені пункти постійно потерпають від нищівних ударів ворожої авіації, яка активно застосовує керовані авіабомби», — резюмував представник Сил оборони.