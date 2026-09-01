Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації через війну та присутність українських дронів. Він закликав авіакомпанії, страховиків і міжнародних партнерів враховувати ці ризики.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на звернення президента України.

Зеленський наголосив, що Україна не загрожує цивільним літакам, однак попередив: кількість українських дронів у російському повітряному просторі зростатиме. За його словами, наслідки розв’язаної Росією війни не можуть залишатися лише на території України.

«Російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо», — заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна завдає ударів по російських військових цілях та об’єктах економіки, які працюють на війну, реалізуючи право на самооборону. Він окремо звернувся до авіакомпаній, які продовжують літати до Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст РФ.

Зеленський також заявив, що Київ готовий тимчасово припиняти удари на окремих напрямках, якщо цього потребуватимуть дипломатичні заходи. Він навів приклад паузи в ударах по Москві та Санкт-Петербургу 25–27 серпня на прохання США.

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