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«Тепер воно для дронів»: Зеленський попередив про закриття неба над Росією

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації через війну та присутність українських дронів. Він закликав авіакомпанії, страховиків і міжнародних партнерів враховувати ці ризики.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на звернення президента України.

Зеленський наголосив, що Україна не загрожує цивільним літакам, однак попередив: кількість українських дронів у російському повітряному просторі зростатиме. За його словами, наслідки розв’язаної Росією війни не можуть залишатися лише на території України.

«Російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо», — заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна завдає ударів по російських військових цілях та об’єктах економіки, які працюють на війну, реалізуючи право на самооборону. Він окремо звернувся до авіакомпаній, які продовжують літати до Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст РФ.

Зеленський також заявив, що Київ готовий тимчасово припиняти удари на окремих напрямках, якщо цього потребуватимуть дипломатичні заходи. Він навів приклад паузи в ударах по Москві та Санкт-Петербургу 25–27 серпня на прохання США.

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«Безпека в небо Росії повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна», — підсумував президент.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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