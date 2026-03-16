«Не зобов’язані допомагати»: Трамп приголомшив новою заявою про допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп відзначився черговою гучною заявою щодо підтримки України та ролі Північноатлантичного альянсу. Під час пресконференції він відверто розкритикував європейських партнерів і поставив під сумнів доцільність подальшої допомоги Києву.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Clash Report.

- Реклама -

Риторика американського лідера виявилася вкрай жорсткою. Коментуючи ситуацію в Європі, він натякнув, що проблеми континенту не повинні лягати виключно на плечі Вашингтона.

«Ми гарантуємо безпеку Європи та співпрацюємо з ними щодо українського питання. Проте Україна розташована за тисячі кілометрів від Сполучених Штатів. Ми не мали жодних прямих зобов’язань втручатися і допомагати, але все одно зробили це», — підкреслив Трамп.

- Реклама -

Справжня причина такого роздратування криється у небажанні ключових союзників (Великої Британії, Франції, Німеччини та Південної Кореї) активно долучатися до розблокування Ормузької протоки на тлі військового конфлікту США з Іраном. Вашингтон очікував швидкої військової підтримки, натомість зіткнувся з бюрократичними затримками.

Особливо дісталося прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який відмовився оперативно надати американським військовим доступ до британських баз без попередніх консультацій зі своїм урядом.

«Вчора британський прем’єр заявив мені, що має скликати свою команду для ухвалення рішення. Я відповів: навіщо вам радитися з командою? Ви ж очільник уряду і здатні вирішувати самостійно. Для чого ці довгі наради, щоб просто відправити нам на допомогу кілька тральщиків чи катерів?» — обурився президент США.

Трамп вкотре нагадав про десятки мільярдів доларів, які Америка витратила на захист європейських країн протягом останніх сорока років. На його думку, нинішня криза яскраво демонструє головну, на його погляд, проблему НАТО — гру в одні ворота.

«Я завжди бачив у цьому найбільшу слабкість Альянсу: ми зобов’язані їх захищати, але я завжди попереджав, що у скрутну хвилину вони нам не допоможуть. І ось ця критична потреба настала. Ми створили найпотужнішу армію світу і рятуємо людей. Якщо нам зараз потрібні їхні мінні катери чи інше обладнання, вони мають миттєво бігти нам на допомогу, адже саме ми десятиліттями вберігали їх від війн», — резюмував Трамп.