Меню
Пошук
Підписатися
ВажливоСвіт

«Не зобов’язані допомагати»: Трамп приголомшив новою заявою про допомогу Україні

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Президент США Дональд Трамп відзначився черговою гучною заявою щодо підтримки України та ролі Північноатлантичного альянсу. Під час пресконференції він відверто розкритикував європейських партнерів і поставив під сумнів доцільність подальшої допомоги Києву.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Clash Report.

Риторика американського лідера виявилася вкрай жорсткою. Коментуючи ситуацію в Європі, він натякнув, що проблеми континенту не повинні лягати виключно на плечі Вашингтона.

«Ми гарантуємо безпеку Європи та співпрацюємо з ними щодо українського питання. Проте Україна розташована за тисячі кілометрів від Сполучених Штатів. Ми не мали жодних прямих зобов’язань втручатися і допомагати, але все одно зробили це», — підкреслив Трамп.

Справжня причина такого роздратування криється у небажанні ключових союзників (Великої Британії, Франції, Німеччини та Південної Кореї) активно долучатися до розблокування Ормузької протоки на тлі військового конфлікту США з Іраном. Вашингтон очікував швидкої військової підтримки, натомість зіткнувся з бюрократичними затримками.

Особливо дісталося прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який відмовився оперативно надати американським військовим доступ до британських баз без попередніх консультацій зі своїм урядом.

«Вчора британський прем’єр заявив мені, що має скликати свою команду для ухвалення рішення. Я відповів: навіщо вам радитися з командою? Ви ж очільник уряду і здатні вирішувати самостійно. Для чого ці довгі наради, щоб просто відправити нам на допомогу кілька тральщиків чи катерів?» — обурився президент США.

Трамп вкотре нагадав про десятки мільярдів доларів, які Америка витратила на захист європейських країн протягом останніх сорока років. На його думку, нинішня криза яскраво демонструє головну, на його погляд, проблему НАТО — гру в одні ворота.

«Я завжди бачив у цьому найбільшу слабкість Альянсу: ми зобов’язані їх захищати, але я завжди попереджав, що у скрутну хвилину вони нам не допоможуть. І ось ця критична потреба настала. Ми створили найпотужнішу армію світу і рятуємо людей. Якщо нам зараз потрібні їхні мінні катери чи інше обладнання, вони мають миттєво бігти нам на допомогу, адже саме ми десятиліттями вберігали їх від війн», — резюмував Трамп.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Про нас

Наш сайт — це джерело актуальних новин про події в Україні та світі, наукові відкриття, медичні поради та аналітика криптовалют. Ми подаємо тільки перевірену інформацію, яка допомагає орієнтуватися в сучасному світі.

Компанія

Останні

Секрет довголіття: 100-річний голівудський актор назвав емоцію, яка нас вбиває

Здоров'я 0
Культовий американський комік та актор Дік Ван Дайк, який...

Зрив весняного наступу 2026: ЗСУ загнали армію РФ у глухий кут на двох напрямках

Важливо 0
Українські захисники майстерно переграли російське командування на полі бою....

Довіряє Путіну більше, ніж Європі: Трамп відзначився новою скандальною заявою про Україну

Важливо 0
Президент США Дональд Трамп зробив чергову резонансну заяву щодо...

Підписатися

© 2025 www.planetanovosti.com. Всі права захищені.