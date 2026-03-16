Унікальна знахідка на Іберійському півострові змусила вчених повністю переглянути історію стародавньої металургії. З’ясувалося, що місцеві майстри вміли філігранно обробляти залізо неземного походження за століття до початку залізної доби.

Знамениті скарби Вільєни були виявлені ще у 1963 році неподалік іспанського міста Аліканте. Ця приголомшлива колекція складається з 66 вишуканих предметів, переважно із чистого золота, що свідчить про неймовірну майстерність тогочасних ювелірів. Проте увагу сучасних дослідників найбільше привернули два на перший погляд непоказні артефакти: іржавий браслет та невелика порожниста сфера.

Вони виглядали так, ніби були зроблені із заліза, хоча основна частина скарбу датується 1500–1200 роками до нашої ери (бронзова доба). Як відомо, традиційне залізо з’явилося в Європі значно пізніше — лише близько 850 року до нашої ери.

«Ці предмети, ймовірно, були частиною великого захованого скарбу, який належав цілій громаді, а не одній конкретній людині. Варто пам’ятати, що у той історичний період на Іберійському півострові ще не існувало королівств», — пояснив співавтор дослідження Ігнасіо Монтеро-Руїс.

Щоб розгадати хронологічну таємницю, науковці детально вивчили хімічний склад загадкових предметів, опублікувавши результати в журналі Trabajos de Prehistoria. Ключовим індикатором став нікель: у залізі з метеоритів його концентрація значно вища, ніж у земній руді. Проведені у 2024 році аналізи остаточно підтвердили здогадки — артефакти дійсно викувані з космічного металу.

«Саме через своє неземне походження ці вироби були визнані гідними стати частиною такого розкішного ансамблю разом із золотими прикрасами. Проте хто саме їх виготовив і якими шляхами було отримано цей матеріал — це ті питання, на які нам ще тільки належить знайти відповіді», — додав науковець.

Провідний дослідник Сальвадор Ровіра-Льоренс наголошує, що це відкриття є сенсаційним. Воно доводить, що стародавні жителі Іберійського півострова володіли набагато складнішими технологіями металообробки, ніж вважалося раніше. Крім того, наявність метеоритного заліза може свідчити про існування масштабних торгових шляхів та активний культурний обмін між стародавніми цивілізаціями.