Забудьте про стрибки цукру: дієтологи назвали фрукт №1 для діабетиків

Якщо ви шукаєте ідеальний продукт для контролю рівня глюкози, фахівці з харчування мають абсолютно однозначну відповідь. Звичайна лохина визнана беззаперечним лідером серед ягід та фруктів, що допомагають підтримувати стабільний цукор у крові без відмови від солоденького.

Ця смачна ягода має надзвичайно низький глікемічний індекс — лише 53,1. Це означає, що після її вживання рівень глюкози в організмі підвищується максимально плавно. Такий ефект надійно захищає від різких стрибків та подальшого відчуття раптової втоми чи неконтрольованого голоду. Крім того, одна чашка свіжої лохини містить цілих 4 грами клітковини, яка суттєво уповільнює засвоєння вуглеводів.

«Лохина є справжнім рекордсменом за вмістом клітковини. Це дозволяє їй перетравлюватися значно повільніше, забезпечуючи тривале відчуття ситості. Організм отримує достатньо часу для правильного засвоєння їжі без небезпечних інсулінових гойдалок», — пояснює сертифікована дієтологиня Шейла Паттерсон.

«Я завжди раджу своїм пацієнтам комбінувати продукти для максимальної користі. Якщо додати до порції ягід трохи білка, наприклад, варене яйце або класичний грецький йогурт, швидкість травлення і реакція глюкози сповільняться ще більше», — ділиться професійним секретом фахівчиня з харчування Крістал Ороско.

Дослідження доводять, що лохина здатна згладжувати наслідки вживання навіть швидких вуглеводів. Вчені виявили, що додавання цих ягід до звичайного білого хліба значно зменшує викид глюкози порівняно з поїданням хліба наодинці. Головний секрет криється в антоціанах — потужних антиоксидантах, які надають ягоді глибокого синього кольору, знімають запалення та підвищують чутливість клітин до інсуліну.

«Окрім лохини, чудовим вибором для діабетиків стануть свіжа малина та ожина. Також не варто ігнорувати яблука чи груші зі шкіркою та стиглі абрикоси — вони надзвичайно багаті на нерозчинну клітковину, що ідеально тримає баланс цукру», — зазначає Паттерсон.

«Ожина взагалі є топовим продуктом. Вона не лише допомагає контролювати глюкозу, а й ефективно знижує рівень шкідливого холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту», — підсумовує Ороско.

Експерти також радять звернути увагу на цитрусові, які рясніють вітаміном С та корисними флавоноїдами. А справжньою знахідкою для щоденного меню стане авокадо. Хоч ботанічно це і фрукт, він містить мінімум вуглеводів, але переповнений корисними жирами, що робить його ідеальним щитом від стрибків цукру.