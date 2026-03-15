Переговори щодо припинення війни в Україні опинилися на межі зриву. У Кремлі офіційно заявили про повну зупинку дипломатичного процесу, звинувативши в цьому Сполучені Штати та їхні нові геополітичні пріоритети.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти між сторонами наразі фактично заморожені. За його словами, головна причина полягає у зміні фокусу уваги Вашингтона, який тепер зосереджений на близькосхідному конфлікті.

«У мирних переговірних процесах щодо українського питання виникла очевидна пауза. Ми чудово розуміємо, що зараз американці переключилися на зовсім інші цілі та пріоритети», — зазначив прессекретар Кремля.

Зі свого боку Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами наголосив на критичній необхідності діяти швидко, адже часу на зайві роздуми вже немає. Глава держави попередив, що затягування процесу надзвичайно вигідне ворогу, який неодмінно використає цю паузу для посилення своїх військових позицій на фронті. Він підтвердив згоду на американську пропозицію щодо нового етапу зустрічей, проте реакція Москви досі залишається невизначеною.

Тим часом російська сторона вдалася до відверто маніпулятивних заяв. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков публічно запросив українського лідера приїхати безпосередньо до столиці РФ, цинічно обіцяючи надати особисті «гарантії безпеки».

«Наш керівник уже неодноразово наголошував: якщо українська сторона дійсно готова до конструктивної розмови, ми чекаємо їх у Москві, де стовідсотково забезпечимо безпеку та всі необхідні умови для роботи», — заявив російський посадовець.

Цьому інформаційному вкиду передувала заява очільника українського МЗС Андрія Сибіги. Міністр зазначив, що Київ дійсно не відкидає можливості прямих переговорів на найвищому рівні. Проте головними та безальтернативними темами такого складного діалогу мають стати виключно відновлення повної територіальної цілісності нашої держави та негайне повернення контролю над окупованою Запорізькою АЕС.