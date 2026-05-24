Масштабне генетичне дослідження виявило неочікуваний зв’язок між групою крові людини та ризиком виникнення раннього інсульту. Виявилося, що власники певної групи мають значно вищі шанси зіткнутися з порушенням мозкового кровообігу до 60 років, тоді як інша група, навпаки, діє як природний захисний бар’єр.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на портал ScienceAlert.

Для проведення цього масштабного аналізу фахівці об’єднали дані з 48 незалежних генетичних досліджень. Загальна вибірка охопила близько 17 тисяч пацієнтів, які перенесли інсульт, та майже 600 тисяч здорових людей із контрольної групи. Усі учасники були віком від 18 до 59 років.

Глибокий геномний аналіз дозволив ученим виявити дві генетичні ділянки, тісно пов’язані з ризиком ранньої судинної катастрофи. Показово, що одна з них розташована саме там, де знаходяться гени, що визначають групу крові людини.

Детальне вивчення цих даних показало чітку закономірність. Люди, які є носіями гена, що кодує підтип крові А1 (відповідає другій групі), мають на 16% вищий ризик перенести інсульт до свого 60-річчя порівняно з представниками інших груп.

Натомість наявність гена підтипу О1 (перша група) знижує цей показник на 12%, виступаючи своєрідним захисним фактором. Втім, автори дослідження просять не панікувати: в абсолютному вираженні цей додатковий ризик є порівняно невеликим, тому власникам другої групи крові не потрібні жодні специфічні скринінги чи екстрені запобіжні заходи.

Найцікавіші висновки з’явилися під час порівняння причин інсультів у різних вікових категоріях. Коли вчені проаналізували дані понад 9 тисяч пацієнтів, яким вже виповнилося 60 років, з’ясувалося, що надлишковий ризик, пов’язаний із другою групою крові, статистично зникає.

Це прямо вказує на те, що механізм розвитку інсульту в молодому віці суттєво відрізняється. У молоді ключову роль відіграють аномальні процеси згортання крові, тоді як у літніх людей першопричиною найчастіше стає атеросклероз.

Крім того, дослідники помітили, що власники третьої групи крові (тип В) мають приблизно на 11% вищий ризик інсульту незалежно від свого віку.

«Кількість ранніх інсультів невпинно зростає, і такі пацієнти стикаються не лише з ризиком для життя, але й з перспективою десятиліть важкої інвалідності. Точний біологічний механізм цієї аномалії досі не доведений на 100%. Однак ми припускаємо, що зв’язок між другою групою крові та інсультом ховається у специфічній роботі факторів згортання крові, тромбоцитів та клітин ендотелію судин», — пояснив провідний автор дослідження, судинний невролог з University of Maryland Стівен Кіттнер.