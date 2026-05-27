Лікар назвав популярні продукти, які викликають камені в нирках

Камені в нирках є поширеною проблемою, від якої страждають понад 10% дорослих у Великій Британії. Вони можуть викликати неймовірний біль, призводити до інфекцій та послаблення функції нирок. Проте правильна дієта здатна допомогти людям, які схильні до цього захворювання, запобігти його поверненню.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на матеріал ВВС.

Як розпізнати «тихі» камені

За словами доктора Іво Дукіча, хірурга-уролога, більшість людей навіть не підозрюють про наявність каменів у нирках. Дрібні утворення можуть роками не давати про себе знати, і лікарі часто виявляють їх випадково під час ультразвукового дослідження або КТ.

Однак із часом деякі камені ростуть або починають рухатися, викликаючи класичні симптоми: різкий біль у боці, появу крові в сечі або повторювані інфекції сечовивідних шляхів. Цей біль зазвичай віддає в передню частину живота та супроводжується частими позивами до туалету. Медичне втручання є необхідним лише тоді, коли камені збільшуються, викликають біль, інфекції або блокують дренажну систему нирки.

Головне правило профілактики

Головним фактором ризику утворення каменів є недостатнє споживання води. Фактично, чим менше рідини ви п’єте щодня, тим вищою є ймовірність захворювання. Доктор Дукіч наголошує, що людям із такою схильністю слід випивати від 2 до 2,5 літрів чистої води на день. І це на додаток до тієї рідини, яку організм отримує з інших напоїв та їжі.

Яких продуктів варто уникати

Певні продукти здатні змінювати склад сечі, збільшуючи концентрацію мінералів або навпаки — зменшуючи кількість речовин, які зупиняють утворення каменів.

Продукти з високим вмістом оксалатів: Найпоширенішим типом каменів є кальцій-оксалатні. Людям, схильним до їх утворення, вкрай важливо обмежити споживання шпинату, ревеню, мигдалю, певних сортів картоплі та квасолі. Лікарі радять знизити кількість оксалатів до 100 мг на день.

Надлишок солі: Дієта, за якої людина споживає понад 6 грамів солі на день, є серйозним фактором ризику. Велика кількість натрію змушує нирки виводити більше кальцію в сечу, що різко підвищує ймовірність утворення кальцієвих каменів. Варто бути особливо обережними з консервованими супами та в’яленим м’ясом.

Тваринний білок: Надмірне споживання червоного м’яса, птиці, яєць та риби підвищує рівень кальцію та сечової кислоти, одночасно знижуючи рівень цитрату (речовини, що перешкоджає утворенню каменів). Доктор Дукіч радить обмежити тваринний білок до 40–50 г на день.

Що допомагає захистити нирки

Продукти, багаті на кальцій: Попри поширений міф, кальцій не потрібно виключати з раціону. Навпаки, він виконує захисну функцію, зупиняючи всмоктування оксалатів у кров. Найкраще отримувати його з їжі (наприклад, з молочних продуктів), оскільки штучні добавки можуть лише підвищити ризик, якщо їх приймати неправильно.

Фрукти та овочі: Раціон з великою кількістю клітковини знижує ризик госпіталізації через камені в нирках. Загальна рекомендація — п’ять порцій фруктів та овочів щодня.

Лимонний сік: Додавання лимонного або лаймового соку у воду є дуже корисним. Він містить цитрат, який є природним інгібітором каменів. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) рекомендує додавати 60 мл соку на літр води.

Чому чоловіки в зоні підвищеного ризику

Статистика свідчить, що чоловіки у два-три рази частіше страждають від каменів у нирках протягом життя.

«Чоловіки зазвичай споживають більше тваринного білка та солі. Однак їхній підвищений ризик також зумовлений біологією та генетикою», — зазначає Іво Дукіч.

Крім того, чоловіки більш схильні до розвитку метаболічних порушень (ожиріння та діабету) в молодшому віці, через що виділяють більше кальцію та оксалатів із сечею. Втім, збалансована дієта та достатня кількість води залишаються найкращим захистом від цієї хвороби для всіх людей, незалежно від статі.