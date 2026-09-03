Подія Керрінгтона 1859 року вважається найпотужнішою геомагнітною бурею за всю історію спостережень. Тоді вона вивела з ладу телеграфні системи, а повторення бурі такого масштабу в сучасному світі могло б одночасно вдарити по електромережах, супутниках, GPS та інтернет-інфраструктурі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на WION.

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На початку вересня 1859 року британський астроном Річард Керрінгтон побачив над групою сонячних плям надзвичайно яскравий спалах. Менш ніж за 18 годин корональний викид маси подолав близько 150 млн кілометрів і досяг Землі. Швидкість потоку плазми оцінювали у понад 2000 км/с.

Наслідки були незвичайними навіть далеко від полярних регіонів. Полярне сяйво спостерігали над Кубою, Ямайкою, Гаваями та Колумбією. Найсерйозніше постраждала телеграфна мережа: обладнання іскрило, папір загорявся, а на деяких лініях оператори могли передавати повідомлення навіть після відключення батарей.

Сучасна цивілізація значно сильніше залежить від технологій, тому наслідки аналогічної події можуть бути набагато масштабнішими. Однією з головних проблем стануть потужні струми, які геомагнітна буря здатна створювати в електромережах. Вони можуть перегрівати й пошкоджувати високовольтні трансформатори та спричиняти каскадні відключення електроенергії.

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Подібний сценарій уже відбувався, хоча й у значно меншому масштабі. У 1989 році геомагнітна буря вивела з ладу енергосистему Hydro-Québec, через що близько п’яти мільйонів людей залишилися без електроенергії приблизно на дев’ять годин.

Під загрозою опиняться і супутники. Під час сильного сонячного шторму верхні шари атмосфери розширюються, посилюючи опір для апаратів на низьких орбітах. Через це супутники можуть втрачати висоту, а проблеми з ними здатні вплинути на навігацію, зв’язок, GPS та системи передавання точного часу.

Інтернет, за таким сценарієм, не обов’язково зникне в усьому світі, однак можливі серйозні перебої. Особливо вразливими будуть системи, які залежать від стабільного електропостачання, дата-центрів, наземних підсилювачів та протяжних кабельних мереж.

Наскільки реальною є така загроза, показав випадок у липні 2012 року. Тоді Сонце спричинило потужний викид, який за характеристиками порівнювали з подією Керрінгтона. Земля уникнула прямого удару лише тому, що в цей момент перебувала в іншій частині своєї орбіти.

Точно передбачити, коли може повторитися буря такого масштабу, вчені не можуть. Тому основними засобами захисту залишаються постійне спостереження за Сонцем, раннє попередження та готовність енергетичних і телекомунікаційних систем до сильних геомагнітних збурень.