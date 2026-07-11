Більшість людей знає про п’ять основних органів чуття, однак науковці дедалі частіше говорять про існування ще одного — інтероцепції. Це здатність організму відчувати та аналізувати власні внутрішні сигнали, що може відігравати важливу роль не лише для фізичного, а й психічного здоров’я.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Що таке інтероцепція

Інтероцепція дозволяє людині відчувати серцебиття, дихання, голод, спрагу, температуру тіла та інші процеси, які постійно відбуваються всередині організму. Саме завдяки цьому механізму ми розуміємо, коли потрібно поїсти, випити води чи охолодитися.

Останні дослідження показують, що ця система допомагає мозку оцінювати, чи є навколишня ситуація безпечною. Якщо ж робота інтероцепції порушується, це може бути пов’язано з розвитком тривожності, депресії, посттравматичного стресового розладу та розладів харчової поведінки.

Як «шосте чуття» впливає на емоції

Аналіз понад 90 наукових досліджень показав, що жінки в середньому менш точно сприймають сигнали власного серця, ніж чоловіки. На думку авторів роботи, це може частково пояснювати, чому після статевого дозрівання тривожні та депресивні розлади частіше виникають саме у жінок.

Інше дослідження засвідчило, що люди з добре розвиненою інтероцепцією легше контролюють свій емоційний стан навіть під час сильного голоду. Вони не менше відчувають фізіологічні потреби, однак їхній настрій залишається більш стабільним.

Чому вчені продовжують сперечатися

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі також виявили, що люди з нервовою анорексією можуть гірше розпізнавати сигнали голоду через особливості роботи нервової системи. Це може пояснювати, чому симптоми захворювання іноді зберігаються навіть після відновлення нормальної маси тіла.

Втім, не всі дослідники погоджуються з тим, що інтероцепцію можна вважати окремим «шостим чуттям». Частина експертів переконана, що цей термін об’єднує надто багато різних процесів. Деякі фахівці навіть припускають, що людина може мати не шість, а понад 30 різних систем сприйняття, які лише починають вивчати сучасні вчені.