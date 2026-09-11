Вчені виявили під східним узбережжям Англії залишки супервулкана віком 454 мільйони років. Його виверження було одним із найпотужніших в історії та допомогло розгадати давню геологічну загадку Європи.

Про це повідомляє Live Science.

Супервулкан, який отримав назву The Wash, розташований під однойменною затокою та простягається територією графств Норфолк і Лінкольншир. Відкриття зробили дослідники Британської геологічної служби (BGS) та Університету Осло.

Науковці за допомогою нових технологій проаналізували кристали циркону зі зразків порід, видобутих зі свердловин понад 80 років тому. Виявилося, що вік цих мінералів збігається з віком гігантського шару вулканічного попелу, який вкриває Скандинавію, країни Балтії, Польщу та Білорусь. Відкриття довело, що саме виверження під Англією утворило цей шар попелу, вирішивши багаторічну загадку для вчених.

За оцінками експертів, виверження відбулося за 200 мільйонів років до появи динозаврів і мало силу кількох тисяч водневих бомб. Тоді вулкан викинув у стратосферу сотні кубічних кілометрів земної кори.

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Наразі вулкан повністю згаслий і не загрожує людству.