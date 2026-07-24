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Кардіолог назвав два найкращі сніданки для здоров’я серця

Автор: Аліна Павленко

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Правильно підібраний сніданок може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань. Кардіолог назвав дві прості страви, які забезпечують організм клітковиною, корисними жирами та антиоксидантами, що підтримують здоров’я серця.

Про це повідомляє EatingWell.

Лікар-кардіолог Серджіу Дарабант рекомендує починати день із цільнозернового тосту з авокадо, шпинатом і яйцем пашот або з вівсяної каші з ягодами та горіхами.

Тост з авокадо

За словами спеціаліста, цільнозерновий хліб забезпечує організм клітковиною, авокадо — корисними мононенасиченими жирами, а шпинат містить антиоксиданти. Насіння льону або чіа додає омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати нормальний рівень холестерину та зменшують запалення.

Кардіолог також зазначає, що яйця можуть бути корисним джерелом білка для більшості людей і не підвищують ризик серцево-судинних захворювань, якщо входять до складу збалансованого раціону.

Вівсянка з ягодами та горіхами

Для любителів солодкого лікар рекомендує вівсяну кашу на рослинному або нежирному молоці з ягодами, мигдалем чи волоськими горіхами, а також невеликою кількістю меду або кленового сиропу.

Вівсянка містить бета-глюкан — розчинну клітковину, яка допомагає знижувати рівень “поганого” холестерину. Ягоди багаті на антиоксиданти, що захищають судини від ушкоджень, а волоські горіхи є джерелом омега-3 жирних кислот.

Яких продуктів варто уникати

Кардіолог радить обмежити на сніданок солодку випічку, пластівці з великою кількістю цукру, бекон, ковбаси та інші перероблені м’ясні продукти. Вони містять багато насичених жирів, солі та доданого цукру, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Натомість фахівець рекомендує частіше обирати продукти, багаті на клітковину, омега-3 жирні кислоти та білок, а також контролювати кількість солі й доданого цукру в раціоні.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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