Авокадо давно вважають одним із найкращих джерел корисних жирів, але далеко не єдиним. Експерти назвали сім продуктів, які також містять ненасичені жири, підтримують здоров’я серця, допомагають контролювати рівень холестерину та зменшують запальні процеси в організмі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Які продукти багаті на корисні жири

До списку потрапили:

Волоські горіхи — містять багато омега-3 жирних кислот рослинного походження та антиоксидантів, які підтримують роботу серця. Насіння чіа — багате на поліненасичені жири, клітковину й магній, що сприяють нормальному рівню цукру та холестерину. Оливкова олія Extra Virgin — джерело мононенасичених жирів і фенольних сполук, які допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. Мигдальне масло — містить корисні жири, вітамін Е, кальцій і магній, що підтримують імунітет та здоров’я судин. Натуральний йогурт — особливо з цільного молока, містить омега-3 жирні кислоти та інші сполуки, які можуть позитивно впливати на рівень ліпідів у крові. Сардини — багаті на омега-3 жирні кислоти EPA і DHA, а також білок, кальцій, вітамін D і селен. Яйця — жовток містить ненасичені жири та антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, які захищають клітини організму.

Як правильно додавати корисні жири до раціону

Фахівці радять замінювати насичені жири ненасиченими. Для цього варто двічі на тиждень їсти жирну рибу, перекушувати жменею несолоних горіхів, використовувати оливкову олію замість вершкового масла та додавати насіння до салатів чи каш.

Також хорошим варіантом стане мигдальне масло замість арахісового, а авокадо можна використовувати як альтернативу майонезу в бутербродах. Водночас експерти наголошують, що навіть корисні жири залишаються калорійними, тому важливо контролювати розмір порцій.