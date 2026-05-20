Колишній науковець ЦРУ приголомшив громадськість заявою про те, що уряд США таємно володіє інформацією про декілька видів інопланетних істот. Фізик і радіоінженер доктор Гел Путхофф, який у 1970–1980-х роках працював над секретними урядовими програмами, заявив, що люди, які досліджували розбиті НЛО, стикалися з представниками «щонайменше чотирьох окремих типів» позаземного життя.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Ці види вже фігурували у свідченнях фізика доктора Еріка Девіса перед Конгресом. Девіс, відомий своєю роботою над надсекретними проєктами Пентагону, заявив, що потенційними операторами непізнаних літальних апаратів є так звані «Сірі, Нордики, Інсектоїди та Рептилоїди». За його описом, усі ці сутності мають гуманоїдну будову тіла, приблизно людський зріст і, ймовірно, пов’язані із засекреченими програмами зворотного інжинірингу технологій прибульців, які зараз активно ведуться по всьому світу. Деякі американські чиновники вже встигли охрестити ці перегони технологій «новою Холодною війною».

«Існує щонайменше чотири типи. Чотири окремі типи. Звичайно, я не мав до них прямого доступу, але я довіряю людям, з якими розмовляв», — розповів Путхофф під час подкасту The Diary of a CEO.

Згідно з поширеними описами, Сірі — це класичні істоти зростом близько 120 сантиметрів з великими головами та величезними чорними очима мигдалеподібної форми. Нордики ж разюче схожі на дуже високих людей скандинавського типу: вони мають світле волосся, блакитні очі та бліду шкіру, а також вважаються миролюбною расою з розвиненими технологіями.

Мабуть, найсумнішу славу мають Рептилоїди. Стверджується, що ці гігантські істоти нагадують змій, але пересуваються як люди і здатні змінювати свою форму. Ця теорія лягла в основу багатьох конспірологічних міфів про те, що вони таємно контролюють людське суспільство. Натомість Інсектоїди описуються як гігантські, схожі на богомолів створіння з екзоскелетом, антенами та здатністю до телепатичного спілкування.

Ці гучні заяви пролунали невдовзі після оприлюднення першої хвилі урядових файлів про НЛО. Путхофф виступив на подкасті разом із режисером Деном Фарою, який нещодавно випустив документальний фільм The Age of Disclosure («Епоха розкриття»). Стрічка стверджує, що уряд США ще з 1940-х років приховує масштабну операцію з евакуації позаземних апаратів. За словами режисера, лише на території Штатів були виявлені «десятки розбитих кораблів нелюдського походження».

Попри те, що президент Дональд Трамп наказав Пентагону розсекретити всі файли, пов’язані з НЛО, офіційні представники уряду та військові продовжують наполягати на відсутності «перевірених доказів». Водночас деякі політики у Вашингтоні, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, висунули альтернативну теорію, припустивши, що ці сутності можуть бути не класичними прибульцями з космосу, а «міжвимірними істотами», згадки про яких існують ще з біблійних часів.