Жителі американського Сіетла звернули увагу на незвичайну тварину, яка спочатку здалася багатьом «мутантом» або навіть загадковою істотою. Відео з дивним єнотом швидко стало вірусним у соцмережах, а згодом ветеринари пояснили причину його незвичного вигляду.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чому єнот має такий незвичний вигляд

Незвичайного єнота помітили в районі Баллард у Сіетлі. Спочатку очевидиця Кіана Голл подумала, що під автомобілем сидить кіт, однак придивившись зрозуміла, що це єнот із дуже коротким тулубом і непропорційно довгими лапами.

У мережі тварину жартома назвали Джимоті (Jimothy). Відео з ним за кілька днів набрало понад п’ять мільйонів переглядів.

За словами ветеринарних фахівців, єнот, ймовірно, має синдром короткого хребта — надзвичайно рідкісну вроджену аномалію розвитку. Через неї частина хребців не формується повноцінно, зростається між собою, а тулуб стає значно коротшим, тоді як лапи продовжують розвиватися нормально.

Чи зможе тварина вижити

Фахівці з Вашингтонського університету ветеринарної медицини зазначають, що попри незвичну будову тіла, єнот виглядає здоровим і добре пересувається.

Місцеві мешканці розповіли, що бачили Джимоті ще маленьким разом із матір’ю та іншими дитинчатами. Після зникнення сімейства тварину не помічали тривалий час, однак нещодавно вона знову з’явилася в районі, чим неабияк порадувала місцевих жителів.

Ветеринари вважають, що якщо аномалія не заважає тварині добувати їжу та уникати небезпеки, вона має всі шанси й надалі успішно жити у дикій природі.