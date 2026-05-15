Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила масштабний архів урядових документів щодо нерозпізнаних літаючих об’єктів. Серед розсекречених матеріалів ФБР виявлено меморандум 1955 року, який містить попередження від нібито інопланетних істот, де землян називають «найнижчою формою універсального існування».

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Згідно з документом від 12 січня 1955 року, член «Детройтського клубу літаючих тарілок» Рендалл Кокс під час допиту повідомив агентам ФБР про отримання телепатичних повідомлень з космосу. Невідомі сутності стверджували, що всі планети, окрім Землі, вже підкорили космічний простір. Головною метою свого контакту вони назвали підготовку людства до майбутніх масових висадок інопланетян, наголошуючи на дружньому ставленні до США.

Агенти ФБР задокументували ці свідчення, коли Кокс планував передати зібрані дані розвідці ВПС США та Пентагону. Слідчі одразу пов’язали його розповіді з діяльністю Дороті Мартін — домогосподарки, яка роком раніше заснувала культ на основі контактів з прибульцями та поширювала фейкові пророцтва про кінець світу.

- Реклама -

Масштабне розсекречення інформації санкціонував міністр оборони США Піт Хегсет. Окрім історичних меморандумів, до архіву увійшли візуальні докази. Серед них фотографії місій NASA «Аполлон-12» та «Аполлон-17», на яких зафіксовані невідомі об’єкти над місячною поверхнею, а також знімки військових пілотів 1999 року.

Окрему увагу привернуло інфрачервоне відео 2013 року. На кадрах американські військові зафіксували швидкісний об’єкт у формі восьмикутної зірки, який змінював форму прямо в повітрі. Міністерство оборони США підтвердило справжність матеріалів і анонсувало публікацію наступних траншів засекречених документів найближчим часом.