Тривала посуха в Європі настільки знизила рівень води у великих річках, що на поверхні знову з’явилися об’єкти, які десятиліттями або століттями приховувала вода. Серед них – так звані “камені голоду” та затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Euronews.

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На Ельбі з’явився “камінь голоду” XVIII століття

Поблизу німецького міста Пірна через обміління Ельби став видимим один із найвідоміших “каменів голоду”. На ньому викарбувані дати попередніх періодів надзвичайно низького рівня води, найстаріша з яких датується 1707 роком.

У минулому такі камені вважали попередженням про важку посуху. Низький рівень річок означав проблеми з урожаєм і судноплавством, а в окремі історичні періоди міг передувати голоду.

Сліди минулих посух знайшли й на Рейні

Подібні історичні знаки з’явилися і на Рейні поблизу Леверкузена. Після різкого падіння рівня води там стали видимими “камені голоду”, які нагадують про попередні посушливі роки. Один із них має позначку 1959 року.

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Дунай відкрив затонулі кораблі

На ділянці Дунаю між Сербією та Румунією низький рівень води оголив корпуси німецьких військових суден. Їх затопили наприкінці Другої світової війни, щоб вони не дісталися радянським військам.

Ці кораблі вже з’являлися під час попередніх сильних посух. Сербська влада намагалася прибрати частину уламків, однак багато з них досі лежать на дні через ризик вибухонебезпечних матеріалів.