Вчені через 30 років розгадали таємницю затонулого корабля із золотом

У 1995 році дайвери біля узбережжя англійського графства Девон виявили на глибині близько 18 метрів унікальний скарб. На піску виблискували понад 400 золотих монет, прикраси та злиток чистого золота. Усі ці артефакти свідчили про корабельну аварію, проте назва судна три десятиліття залишалася повною таємницею.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на результати дослідження, опубліковані у Popular Mechanics.

Знайдені монети були викарбувані у формі марокканських дукатів. Окрім дорогоцінностей, на стометровому місці аварії дослідники знайшли гармати, якорі, залишки канатів, а також повсякденні речі екіпажу: глиняний посуд, боби та вкриті смолою таблетки. Головний прорив у розслідуванні стався завдяки звичайній олов’яній мисці та ложці, яка вказала на голландський слід.

Історик Іан Фріел знайшов в архівах документи, які підтвердили, що кораблем виявилося голландське торговельне судно Dom van Keulen. Воно затонуло восени 1633 року під час рейсу з Марокко до Нідерландів через сильну бурю та пробоїну. Екіпаж зумів успішно врятуватися.

За словами професора Дейва Паргема, судно перевозило гуміарабік, селітру, козячі шкури та 9000 золотих дукатів. Більшу частину вантажу підняли одразу після катастрофи. Проте частина монет залишилася на дні.

Ця знахідка має величезне міжнародне значення для вивчення глобальної торгівлі XVII століття. Голландські купці вимінювали свої товари на африканське золото, яке потім переплавляли на власну валюту. Знайдені марокканські прикраси стали унікальними зразками ювелірного мистецтва тієї епохи.