Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила нову порцію секретних документів про НЛО. Розсекречені архіви ФБР містять шокуючі звіти 1960-х років про аварії літаючих тарілок та зустрічі з таємничими істотами у скафандрах.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Згідно з опублікованими даними, 1965 рік став рекордним за кількістю спостережень непізнаних об’єктів по всьому світу. Внутрішній меморандум ФБР від 19 жовтня 1966 року, направлений директору Джону Едгару Гуверу, детально описує металеві апарати, які безшумно зависали в повітрі, розвивали «фантастичну швидкість» та виводили з ладу електромагнітне обладнання.

У документах зафіксовано щонайменше три випадки вилучення уламків невідомих кораблів. Свідки описували знайдені матеріали як чистий магній, магнієвий сплав та «винятково твердий невідомий метал», що містив тисячі 15-мікронних сфер і мав сліди від ударів мікрометеоритів. Самі ж об’єкти мали три основні форми: 90-метрові сигароподібні кораблі, диски діаметром до 30 метрів та яйцеподібні капсули, які залишали по собі випалену землю після злету.

Найбільший резонанс викликали свідчення очевидців про прямі контакти з екіпажами цих апаратів. Як зазначається у звіті, багато повідомлень надходили від абсолютно надійних осіб: військових, поліцейських та пілотів комерційних авіаліній, які часто фіксували аномалії поблизу ядерних і ракетних баз.

«Кілька свідків повідомили, що бачили членів екіпажу, які висадилися з об’єктів. Це були істоти зростом від трьох з половиною до чотирьох футів (приблизно 1-1,2 метра), одягнені в те, що здавалося космічними скафандрами та шоломами», — йдеться у розсекреченому документі ФБР.

Оприлюднені файли також зазначають, що ВПС США могли навмисно приховувати правду через страх масової паніки серед населення. Попри шалений ажіотаж серед уфологів, скептики та сучасні посадовці застерігають: ці історичні документи є лише офіційною збіркою свідчень очевидців, а не беззаперечним науковим підтвердженням існування позаземного життя чи інопланетних технологій.