Земні мікроорганізми, випадково занесені на Місяць астронавтами чи космічною технікою, можуть деякий час виживати біля його полюсів. Це створює проблему для майбутніх експедицій, адже знайдену там органіку можна буде помилково прийняти за сліди місцевого життя.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Science.

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На більшій частині Місяця мікроби швидко гинуть через сильне ультрафіолетове випромінювання та денну температуру, яка може досягати близько +127°C. Однак у полярних районах умови значно м’якші, а рельєф у деяких місцях захищає поверхню від прямого сонячного світла.

Де мікроби можуть виживати на Місяці

Дослідники перевірили кілька груп бактерій і грибів та встановили, що частина з них здатна переживати холод у неактивному стані, а за сприятливішої температури навіть відновлювати активність. Особливо стійкими виявилися плісняві гриби Aspergillus, поширені й на Землі поруч із людиною.

На відкритій поверхні ультрафіолет здебільшого знищує мікроорганізми приблизно за добу. Проте в затінених ділянках біля північного та південного полюсів вони можуть зберігатися значно довше.

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Чому це проблема для майбутніх місій

Люди та космічні апарати неминуче несуть із собою бактерії, археї та інші мікроорганізми. Повністю стерилізувати обладнання, а тим більше скафандри астронавтів, практично неможливо.

Якщо земні мікроби потраплять у район посадки, а під час наступного виходу астронавти знайдуть там органічні речовини, виникне ризик помилково визнати їх доказом життя на Місяці.

Чи можуть земні бактерії розмножуватися на Місяці

Автори роботи вважають це малоймовірним. Для активного росту мікробам потрібна, зокрема, рідка вода, якої біля поверхні Місяця майже немає.

Щоб уникнути плутанини, дослідники пропонують брати найважливіші зразки на органіку вже під час першого виходу астронавтів у новий район, до того як люди встигнуть забруднити місцевість земними мікроорганізмами.