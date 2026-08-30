Перша національна глибоководна експедиція біля узбережжя Тринідаду і Тобаго завершилася низкою вагомих наукових відкриттів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Discover Wildlife.

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Океанологам вдалося зафіксувати 20 цілком нових для науки морських істот, а також уперше зареєструвати в цьому регіоні 54 види, яких тут раніше не спостерігали. За допомогою підводного робота SuBastian дослідники нанесли на карту понад 11 335 квадратних кілометрів дна.

Камери апарата зафільмували незвичну котячу акулу, глибоководного чорного пожирача зі здобиччю, що перевищує його розміри, а також залишки велетенського ската манти, якими живилися колонії ракоподібних і червів. Окрім того, фахівці зафіксували 25 зон виходу метану та сірководню, де виникли карбонатні рифи.

«Як перша в історії Тринідаду і Тобаго глибоководна експедиція, очолювана місцевими фахівцями, ці відкриття є доказом того, що карибські науковці можуть самостійно досліджувати власний глибоководний світ», — наголосила наукова керівниця експедиції Діва Амон.

Під час місії дослідники зібрали понад 700 біологічних зразків. Завдяки технології безпечної кріоконсервації тканини 86 видів губок, коралів та огірків зберегли для вивчення впливу кліматичних змін і передали до Зоологічного музею Університету Вест-Індії. Отримані матеріали планують використати для створення нових природоохоронних зон.