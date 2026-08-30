НаукаХРОНІКА ПОДІЙ

Таємниці морських глибин: біля Тринідаду і Тобаго виявили десятки невідомих істот

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Перша національна глибоководна експедиція біля узбережжя Тринідаду і Тобаго завершилася низкою вагомих наукових відкриттів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Discover Wildlife.

Океанологам вдалося зафіксувати 20 цілком нових для науки морських істот, а також уперше зареєструвати в цьому регіоні 54 види, яких тут раніше не спостерігали. За допомогою підводного робота SuBastian дослідники нанесли на карту понад 11 335 квадратних кілометрів дна.

Камери апарата зафільмували незвичну котячу акулу, глибоководного чорного пожирача зі здобиччю, що перевищує його розміри, а також залишки велетенського ската манти, якими живилися колонії ракоподібних і червів. Окрім того, фахівці зафіксували 25 зон виходу метану та сірководню, де виникли карбонатні рифи.

«Як перша в історії Тринідаду і Тобаго глибоководна експедиція, очолювана місцевими фахівцями, ці відкриття є доказом того, що карибські науковці можуть самостійно досліджувати власний глибоководний світ», — наголосила наукова керівниця експедиції Діва Амон.

Під час місії дослідники зібрали понад 700 біологічних зразків. Завдяки технології безпечної кріоконсервації тканини 86 видів губок, коралів та огірків зберегли для вивчення впливу кліматичних змін і передали до Зоологічного музею Університету Вест-Індії. Отримані матеріали планують використати для створення нових природоохоронних зон.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)
Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Сліди Атлантиди на дні океану: ексадмірал ВМС США заявив про сенсаційну знахідку

Денис Коротинський -
Легендарне втрачене місто Атлантида може ховатися під товщею вод...

Знижує тиск і холестерин: лікарі назвали ягоду, яку варто їсти щодня

Денис Коротинський -
Щоденне додавання однієї чашки чорниці до раціону є простим...

Сліди Другої світової на дні Балтики: знайдено дві німецькі субмарини з екіпажами

Денис Коротинський -
Через понад 80 років після завершення Другої світової війни...

Під південними нагір’ями Марса виявили загадкову теплову аномалію

Денис Коротинський -
Вчені виявили значну температурну різницю в надрах Марса: мантія...