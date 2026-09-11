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Земна кора під Італією розшаровується: вчені пояснили дивний процес

Автор: Денис Коротинський

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Вчені розгадали давню геологічну загадку Апеннінських гір. Виявилося, що земна кора під Італією поступово розшаровується: її нижня частина відривається і занурюється в мантію, а сам процес поширюється подібно до застібки-блискавки.

Про це повідомляє Communications Earth & Environment.

Апенніни простягаються приблизно на 1200 кілометрів і сформувалися внаслідок тривалих тектонічних процесів, пов’язаних зі зближенням плит. Близько двох мільйонів років тому стиснення гір сповільнилося, але деформація не припинилася. Уздовж хребта кора почала розтягуватися, тоді як на його зовнішньому краї вона продовжила стискатися.

Саме тому різні частини Апеннін поводяться по-різному: одні ділянки підіймаються, інші просідають, а сейсмічні спостереження фіксують протилежні процеси.

Команда Стефано Тавані з Флорентійського університету пояснила це явище деламінацією. Щільні нижні шари кори разом із частиною літосфери відокремлюються від верхньої кори та опускаються в мантію. Водночас зона відшарування не залишається на місці, а поступово зміщується під Апеннінами в напрямку Адріатичної платформи.

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За допомогою GPS-вимірювань, супутникових радарів і сейсмологічних даних вчені виявили під горами приблизно 500-кілометрову ділянку, де шари кори накладаються один на один. Позаду фронту відшарування кора розтягується приблизно на 4 міліметри на рік, а попереду стискається на 2 міліметри.

Дослідники назвали цей ефект «деформацією гармошки». Коли важкі нижні шари відриваються, верхня частина кори стає більш плавучою і починає підійматися. Це й пояснює, чому в одному регіоні одночасно відбуваються розтягнення, стиснення, підняття та просідання.

За словами авторів дослідження, їм уперше вдалося зафіксувати міграцію зони відшарування літосфери в режимі реального часу.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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