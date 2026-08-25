Наука

Марсохід NASA зняв незвичайне сонячне затемнення на Марсі

Автор: Денис Коротинський

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Марсохід NASA Perseverance зафіксував рідкісне видовище на поверхні Марса — проходження Фобоса по диску Сонця. На відео видно темний силует супутника, який швидко рухається на тлі світила, створюючи марсіанський аналог сонячного затемнення.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Sci.news.

Як виглядає затемнення Сонця на Марсі

Фобос надто малий, щоб повністю закрити Сонце, тому звичного для Землі повного затемнення не відбувається. Замість цього його нерівний, схожий на картоплину силует проходить по сонячному диску.

Perseverance зняв явище 12 серпня 2026 року за допомогою камери Mastcam-Z. Це був 1948-й марсіанський день роботи апарата, а отримане зображення спеціально затонували так, щоб показати, як транзит міг би виглядати для людини через захисні окуляри.

Що відомо про Фобос

Фобос — більший із двох супутників Марса. Його розміри становлять приблизно 26×22×18 км, а орбіта проходить лише приблизно за 6000 км від поверхні Червоної планети.

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Повний оберт навколо Марса він робить за 7 годин 39 хвилин — значно швидше, ніж сама планета обертається навколо своєї осі. Через це для спостерігача на Марсі Фобос сходить на заході й заходить на сході.

Навіщо вчені спостерігають за транзитами

Perseverance уже не вперше фіксує проходження Фобоса перед Сонцем. Порівнюючи такі записи, дослідники можуть точніше визначати його орбіту та стежити за тим, як вона змінюється з часом.

Такі спостереження важливі ще й тому, що Фобос поступово наближається до Марса. Дані з поверхні планети допомагають ученим краще зрозуміти майбутню долю цього незвичайного супутника.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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