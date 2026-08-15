Вчені, які досліджують гігантську гарячу аномалію під північним сходом США, виявили поруч із нею ще одну загадкову структуру. Йдеться про вузький вертикальний «стовп» холоднішої та щільнішої породи під Коннектикутом, який простягається на сотні кілометрів углиб Землі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Гаряча область, відома як Northern Appalachian Anomaly, має ширину близько 400 кілометрів і розташована під Новою Англією. За попередніми оцінками, вона дуже повільно зміщується на південний захід і через 10–15 млн років може опинитися під районом Нью-Йорка.

Що вчені знайшли під Коннектикутом

За допомогою сейсмічної томографії дослідники створили детальну тривимірну карту мантії. Виявилося, що гаряча аномалія залягає приблизно на глибині від 60 до 200 кілометрів.

Поруч із нею науковці побачили вузьку майже вертикальну структуру, яка може простягатися приблизно до 660 кілометрів углиб. Сейсмічні хвилі проходять через неї швидше, що вказує на холоднішу й щільнішу породу.

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Звідки могла взятися загадкова структура

Одна з головних версій полягає в тому, що це частина літосфери Північної Америки, яка відокремилася та почала занурюватися в мантію під власною вагою.

Інша гіпотеза припускає, що гаряча аномалія та холодний «стовп» можуть бути частинами одного гігантського потоку мантійної речовини: гарячі породи підіймаються вгору, а холодніші опускаються.

Чи становить аномалія небезпеку для Нью-Йорка

Наразі вчені не бачать жодної безпосередньої загрози для Нью-Йорка, Коннектикуту чи інших штатів. Рух структури відбувається надзвичайно повільно — близько 19 кілометрів за мільйон років.

Дослідники вважають, що такі процеси можуть допомогти пояснити, чому Аппалачі залишаються відносно високими навіть після сотень мільйонів років ерозії.