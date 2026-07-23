Підтримка здоров’я печінки та достатнє споживання рідини відіграють важливу роль у нормальній роботі організму. Експерти пояснили, що зелений чай і вода з лимоном можуть сприяти природному очищенню організму, однак роблять це по-різному.

Про це повідомляє Verywell Health.

Фахівці наголошують, що обидва напої добре зволожують організм. Попри наявність кофеїну, зелений чай не викликає зневоднення, оскільки його концентрація недостатня для вираженого сечогінного ефекту. Вода з лимоном також допомагає підтримувати водний баланс, а лимон містить калій і магній — електроліти, необхідні для нормальної гідратації.

Що краще для печінки

Дослідження свідчать, що зелений чай містить катехіни — потужні антиоксиданти, які можуть підтримувати здоров’я печінки. Вони допомагають зменшувати запалення, захищають клітини від окисного стресу та запобігають накопиченню жиру в печінці.

Вода з лимоном також має позитивний вплив завдяки високому вмісту вітаміну С та рослинної сполуки нарингеніну. Ці речовини допомагають боротися із запаленням і вільними радикалами, а результати досліджень на тваринах свідчать, що лимон може покращувати роботу ферментів печінки, які відповідають за виведення продуктів обміну.

Інші переваги зеленого чаю

Окрім підтримки печінки, зелений чай може:

сприяти здоров’ю серця;

підтримувати роботу мозку;

допомагати контролювати вагу;

знижувати ризик розвитку діабету, підвищеного холестерину та артеріального тиску.

Чим корисна вода з лимоном

Вода з лимоном також має низку переваг для організму. Вона може:

покращувати травлення та зменшувати закрепи;

допомагати запобігати утворенню каменів у нирках;

покращувати засвоєння заліза;

підтримувати когнітивні функції завдяки достатній гідратації.

Експерти зазначають, що обирати варто той напій, який ви будете пити регулярно. Найкращий варіант — поєднати обидві переваги, додавши лимон до зеленого чаю. Це не лише покращить смак, а й допоможе організму ефективніше засвоювати корисні катехіни.