Підтримка здоров’я печінки та достатнє споживання рідини відіграють важливу роль у нормальній роботі організму. Експерти пояснили, що зелений чай і вода з лимоном можуть сприяти природному очищенню організму, однак роблять це по-різному.
Про це повідомляє Verywell Health.
Фахівці наголошують, що обидва напої добре зволожують організм. Попри наявність кофеїну, зелений чай не викликає зневоднення, оскільки його концентрація недостатня для вираженого сечогінного ефекту. Вода з лимоном також допомагає підтримувати водний баланс, а лимон містить калій і магній — електроліти, необхідні для нормальної гідратації.
Що краще для печінки
Дослідження свідчать, що зелений чай містить катехіни — потужні антиоксиданти, які можуть підтримувати здоров’я печінки. Вони допомагають зменшувати запалення, захищають клітини від окисного стресу та запобігають накопиченню жиру в печінці.
Вода з лимоном також має позитивний вплив завдяки високому вмісту вітаміну С та рослинної сполуки нарингеніну. Ці речовини допомагають боротися із запаленням і вільними радикалами, а результати досліджень на тваринах свідчать, що лимон може покращувати роботу ферментів печінки, які відповідають за виведення продуктів обміну.
Інші переваги зеленого чаю
Окрім підтримки печінки, зелений чай може:
- сприяти здоров’ю серця;
- підтримувати роботу мозку;
- допомагати контролювати вагу;
- знижувати ризик розвитку діабету, підвищеного холестерину та артеріального тиску.
Чим корисна вода з лимоном
Вода з лимоном також має низку переваг для організму. Вона може:
- покращувати травлення та зменшувати закрепи;
- допомагати запобігати утворенню каменів у нирках;
- покращувати засвоєння заліза;
- підтримувати когнітивні функції завдяки достатній гідратації.
Експерти зазначають, що обирати варто той напій, який ви будете пити регулярно. Найкращий варіант — поєднати обидві переваги, додавши лимон до зеленого чаю. Це не лише покращить смак, а й допоможе організму ефективніше засвоювати корисні катехіни.