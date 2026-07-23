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Зелений чай чи вода з лимоном: експерти пояснили, що корисніше

Автор: Аліна Павленко

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Підтримка здоров’я печінки та достатнє споживання рідини відіграють важливу роль у нормальній роботі організму. Експерти пояснили, що зелений чай і вода з лимоном можуть сприяти природному очищенню організму, однак роблять це по-різному.

Про це повідомляє Verywell Health.

Фахівці наголошують, що обидва напої добре зволожують організм. Попри наявність кофеїну, зелений чай не викликає зневоднення, оскільки його концентрація недостатня для вираженого сечогінного ефекту. Вода з лимоном також допомагає підтримувати водний баланс, а лимон містить калій і магній — електроліти, необхідні для нормальної гідратації.

Що краще для печінки

Дослідження свідчать, що зелений чай містить катехіни — потужні антиоксиданти, які можуть підтримувати здоров’я печінки. Вони допомагають зменшувати запалення, захищають клітини від окисного стресу та запобігають накопиченню жиру в печінці.

Вода з лимоном також має позитивний вплив завдяки високому вмісту вітаміну С та рослинної сполуки нарингеніну. Ці речовини допомагають боротися із запаленням і вільними радикалами, а результати досліджень на тваринах свідчать, що лимон може покращувати роботу ферментів печінки, які відповідають за виведення продуктів обміну.

Інші переваги зеленого чаю

Окрім підтримки печінки, зелений чай може:

  • сприяти здоров’ю серця;
  • підтримувати роботу мозку;
  • допомагати контролювати вагу;
  • знижувати ризик розвитку діабету, підвищеного холестерину та артеріального тиску.

Чим корисна вода з лимоном

Вода з лимоном також має низку переваг для організму. Вона може:

  • покращувати травлення та зменшувати закрепи;
  • допомагати запобігати утворенню каменів у нирках;
  • покращувати засвоєння заліза;
  • підтримувати когнітивні функції завдяки достатній гідратації.

Експерти зазначають, що обирати варто той напій, який ви будете пити регулярно. Найкращий варіант — поєднати обидві переваги, додавши лимон до зеленого чаю. Це не лише покращить смак, а й допоможе організму ефективніше засвоювати корисні катехіни.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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