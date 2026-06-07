Терпкий вишневий сік набуває популярності як природний засіб для покращення якості сну. Дослідження підтверджують, що цей напій дійсно має властивості, які допомагають боротися з безсонням.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Health.com.

Терпкі вишні (зокрема сорт Монморансі) містять велику кількість мелатоніну — гормону, що регулює цикли сну. Напій також багатий на триптофан — амінокислоту, з якої організм самостійно синтезує мелатонін. Одне з досліджень показало, що вживання близько 240 мілілітрів соку двічі на день протягом двох тижнів значно покращує ефективність сну.

Фахівці рекомендують випивати від 240 до 350 мілілітрів соку або 30-60 мілілітрів концентрату за одну-дві години до сну. Це дає організму достатньо часу для розщеплення мелатоніну та триптофану. Починати варто з менших порцій, спостерігаючи за реакцією організму.

Окрім покращення сну, напій має додаткові переваги. Терпкий вишневий сік сприяє відновленню м’язів після тренувань, покращує імунну відповідь на фізичні навантаження, знижує маркери запалення та зменшує ризик зниження когнітивних функцій шляхом нормалізації артеріального тиску й рівня холестерину.

Водночас лікарі попереджають про можливі ризики. Напій може викликати алергічні реакції та містить значну кількість вуглеводів, що є важливим фактором для людей з діабетом або тих, хто дотримується низьковуглеводної дієти. Через властивості мелатоніну сік може взаємодіяти з певними медикаментами. Серед них препарати для розрідження крові, ліки проти гіпертензії, діабету, судом, протизаплідні таблетки та імунодепресанти.