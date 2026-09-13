10 тисяч кроків можна не робити: вчені назвали інший шлях до довголіття

Для людей, яким бракує часу на тривалі прогулянки, є дієва альтернатива. Нове дослідження показує, що прискорення темпу ходьби компенсує меншу кількість кроків і так само ефективно знижує ризик передчасної смерті, як і щоденна норма у 10 тисяч.

Про це повідомляє Medical News Today.

Дослідники проаналізували дані понад 103 тисяч учасників віком від 40 до 69 років, за якими спостерігали в середньому протягом восьми років. Учені порівняли показники загальної та серцево-судинної смертності з кількістю та інтенсивністю їхніх щоденних кроків.

З’ясувалося, що люди, які робили менш як 5000 кроків на день, але у швидкому темпі (понад 80 кроків за хвилину), мали такий самий рівень ризику, як і ті, хто долав більші дистанції у повільнішому темпі (60 кроків за хвилину). Водночас найнижчий ризик смертності зафіксували серед тих, хто стабільно проходив від 7500 до 10 000 кроків щодня.

За словами співавтора дослідження Еммануеля Стаматакіса, результати вказують на важливість гнучкості. Якщо людина з певних причин не може багато ходити, вона має змогу компенсувати це прискоренням темпу на коротких дистанціях.

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«Мають значення і кількість кроків, і інтенсивність ходьби. Для багатьох дорослих, які не досягають норми, проходження частини кроків у швидкому темпі пов’язане з таким самим зниженням ризиків, як і в людей, що роблять значно більше кроків у неспішному темпі», — пояснив Стаматакіс.

Кардіолог Кевін Шах додав, що інтенсивніші фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, підтримувати здорову вагу, підвищувати чутливість до інсуліну та знижувати загальний кардіометаболічний ризик.

Експерти наголошують, що головну роль відіграє регулярність. Навіть короткі щоденні сплески активності, як-от підйом сходами або прогулянка у швидкому темпі, дають накопичувальний ефект і суттєво покращують загальний стан здоров’я.