Що їсти для здорового волосся: чотири корисні горіхи та насіння

Випадіння волосся може мати багато причин — від стресу до нестачі певних поживних речовин, зокрема заліза або вітаміну D. Водночас деякі горіхи та насіння містять речовини, необхідні для нормального росту та підтримання здоров’я волосся.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Кеш’ю

Кеш’ю містить залізо, мідь, цинк і білок. Ці поживні речовини важливі для нормального стану волосся та волосяних фолікулів. Видання зазначає, що кеш’ю можна включати до щоденного раціону невеликими порціями.

Особливо важливим є білок, оскільки волосся значною мірою складається з білка кератину. Залізо та цинк також відіграють роль у процесах, пов’язаних зі здоров’ям волосся.

Насіння льону

Насіння льону багате на омега-3 жирні кислоти, альфа-ліноленову кислоту, лігнани, розчинну клітковину, залізо, білок, а також вітаміни Е та групи B. Такий склад може допомагати підтримувати нормальний стан волосся та шкіри голови.

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Насіння льону можна додавати до їжі або смузі. Завдяки поживним речовинам воно може сприяти зміцненню волосся та зменшенню його ламкості.

Гарбузове насіння

Ще один продукт у списку — гарбузове насіння. Воно містить цинк, магній і залізо, які потрібні організму для багатьох процесів, зокрема пов’язаних зі станом волосся та волосяних фолікулів.

Verywell Health також зазначає, що гарбузове насіння та його олія можуть впливати на дигідротестостерон (DHT) — гормон, пов’язаний із витонченням волосся, особливо у чоловіків. Водночас для підтвердження ефективності таких методів потрібні додаткові дослідження.

Волоські горіхи

Волоські горіхи містять омега-3 жирні кислоти, біотин, вітамін Е, калій, залізо, цинк, білок і мідь. Ці речовини допомагають забезпечувати організм поживними компонентами, необхідними для підтримання здорового волосся.

Особливо корисним збалансований раціон може бути у випадках, коли проблеми з волоссям пов’язані саме з дефіцитом поживних речовин. Однак продукти самі по собі не є універсальним засобом проти випадіння волосся.

Фахівці застерігають і від надмірного вживання окремих вітамінів та мінералів. Зокрема, надлишок вітаміну А, селену або заліза може мати зворотний ефект і навіть посилити випадіння волосся. Тому за помітного або тривалого випадіння волосся варто звернутися до лікаря та за потреби перевірити рівень поживних речовин в організмі.