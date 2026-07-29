Заморожені овочі можуть зберігати більше вітамінів і мінералів, ніж продукти, які довго перевозили або тримали на полицях. Експерти назвали шість найкращих варіантів для щоденного раціону.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Real Simple.

Чому заморожені овочі можуть бути кориснішими за свіжі

Дієтологиня Кассандра Падула Берк пояснила, що після збирання овочі поступово втрачають поживні речовини. Заморожені продукти зазвичай швидко охолоджують у період максимальної стиглості, завдяки чому в них краще зберігаються вітаміни та мінерали.

Свіжі овочі перед потраплянням до покупця проходять сортування, зберігання і тривале транспортування. За цей час частина поживних речовин може руйнуватися. Водночас заморожені овочі довше зберігаються, рідше псуються і часто коштують дешевше, особливо поза сезоном.

Такі продукти також зручні у приготуванні: їх уже помили, нарізали та підготували до термічної обробки. У більшості випадків овочі можна одразу додавати до супів, пасти, рагу чи страв на пательні.

Які заморожені овочі варто купувати найчастіше

Лікар спортивної медицини Пітер Брукнер назвав шість овочів, які добре зберігають свої властивості після заморожування.

Броколі містить вітаміни C і K, а також клітковину. Її можна використовувати як гарнір або додавати до страв на пательні.

містить вітаміни C і K, а також клітковину. Її можна використовувати як гарнір або додавати до страв на пательні. Шпинат є джерелом заліза та вітамінів. Він підходить для супів, пасти, соусів і смузі.

є джерелом заліза та вітамінів. Він підходить для супів, пасти, соусів і смузі. Зелений горошок містить рослинний білок, швидко готується і добре поєднується з гарнірами та салатами.

містить рослинний білок, швидко готується і добре поєднується з гарнірами та салатами. Солодкий перець багатий на вітаміни A і C. Його можна додавати до рагу, омлетів та овочевих сумішей.

багатий на вітаміни A і C. Його можна додавати до рагу, омлетів та овочевих сумішей. Цвітна капуста містить клітковину й може замінювати рис у стравах із меншою кількістю вуглеводів.

містить клітковину й може замінювати рис у стравах із меншою кількістю вуглеводів. Овочеві суміші допомагають одночасно додати до раціону кілька видів овочів. Експерт радить обирати різнокольорові набори, оскільки вони містять ширший набір поживних речовин.

Фахівці наголошують, що заморожування не робить овочі автоматично кращими за свіжі. Однак це практичний спосіб регулярно отримувати клітковину, вітаміни й мінерали, особливо коли сезонні продукти дорогі або швидко псуються.