Щоденний раціон безпосередньо впливає на швидкість біологічного старіння, стан шкіри та здоров’я судин. Лікар Саураб Сетхі з Гарварду виділив вісім звичних продуктів, які допомагають зберегти молодість і підтримують роботу серця.

Про це повідомляє Daily Express.

За словами фахівця, більшість омолоджувальних продуктів уже є вдома у кожного: оливкова олія extra virgin, жирна риба, ягоди, чай, горіхи, йогурт, хрестоцвіті овочі та чорна кава. Їхня користь для продовження життя підтверджена клінічними дослідженнями.

Оливкову олію першого віджиму лікар називає головним омолоджувальним жиром. Наукові спостереження довели, що її регулярне вживання знижує ризик смерті від будь-яких причин на 19%. Поруч у списку стоять лосось і сардини — природне джерело омега-3, яке знімає внутрішні запалення та захищає мозок значно краще за аптечні добавки.

Для серця та судин експерт радить щодня їсти ягоди (лохину, малину, ожину) і пити зелений чай, багаті на поліфеноли й антиоксиданти. Також до раціону варто додати жменю горіхів — волоських, мигдалю чи фісташок.

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Роботу імунітету та кишківника забезпечують ферментовані йогурт і кефір, а броколі, цвітна капуста та білокачанна запускають природне очищення організму від токсинів. Замикає перелік звичайна чорна кава без цукру чи вершків, яка захищає клітини завдяки кофеїну та протизапальним сполукам.