Зеленський анонсував спеціальну санкційну операцію проти Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної санкційної операції, яка має посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс. За його словами, нові обмеження мають ускладнити доступ Росії до критично важливих іноземних технологій і компонентів, необхідних для виробництва зброї.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на телеграм-канал президента України.

На що буде спрямована нова санкційна операція

За словами Зеленського, головне завдання полягає в тому, щоб не дозволити Росії пристосуватися до вже запроваджених міжнародних санкцій.

Президент наголосив, що російські ракети, безпілотники та інші види озброєння досі містять критично важливі комплектуючі іноземного виробництва. Без них, за його словами, виготовлення значної частини військової техніки було б неможливим.

Під час координаційної наради також обговорили використання Росією імпортних верстатів і виробничих технологій, які вона не здатна виготовляти самостійно.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Що доручив Зеленський

Глава держави повідомив, що доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка має суттєво обмежити можливості російської оборонної промисловості.

За його словами, вже визначено основні напрями роботи та перелік компаній, щодо яких можуть бути застосовані нові санкційні заходи.

Також Зеленський зазначив, що всі учасники наради отримали конкретні завдання та висловив сподівання на їхнє повне виконання.

Раніше президент повідомляв, що Україна працює над розвитком власної балістичної та антибалістичної програми, а також планує посилювати захист від російських ракетних атак не лише за допомогою систем протиповітряної оборони, а й шляхом знищення пускових установок і проведення далекобійних операцій по військових цілях на території Росії.