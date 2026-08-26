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Приїхав збирати яблука, а потрапив у штурмовики: ЗСУ взяли в полон найманця з Зімбабве

Автор: Гончаренко Людмила

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Українські військові взяли в полон 42-річного громадянина Зімбабве Даніела Помо, який прибув до Росії на сезонні заробітки, проте обманним шляхом опинився у складі окупаційної армії на передовій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на відеоінтерв’ю, оприлюднене полком «Скеля».

Іноземець довірився російським вербувальникам, які обіцяли йому офіційне працевлаштування в садах зі збору яблук та щомісячний заробіток у розмірі $700. Однак одразу після прильоту до РФ ситуація розгорнулася за іншим сценарієм, а чоловік залишився без обіцяних грошей та роботи.

«Мене зустріли в аеропорту. І саме з цього моменту все пішло не так… Більшість документів, які мені давали підписувати, я не розумів, ніхто не перекладав їх мені… Мені просто давали папір і говорили: “Підпиши тут, тут і тут”… Я опинився в російській армії. Мене обманули», — поділився полонений.

За словами зімбабвійця, далі він перебував під невпинним наглядом озброєного конвою без шансів відмовитися від служби. Російські офіцери видали йому автомат із двома гранатами та відправили на штурм. Після кількох днів блукання передовою без запасів води та харчування найманець натрапив на українські укріплення і здався, назвавши українського бійця своїм справжнім «ангелом-охоронцем».

Крім того, окупанти цинічно привласнили собі всі фінансові нарахування найманця, прив’язавши його банківську картку до номера вербувальника.

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«На банківському рахунку були гроші, але потім їх забрали. Там було понад 2,6 млн плюс 400 тис. Але коли прийшли 2,6 млн, їх одразу ж зняли… Гроші приходили на рахунок і відразу ж знімалися… Вони знали, що ми не повернемося», — підсумував Помо.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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