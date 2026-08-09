Україна може отримати власний засіб для перехоплення балістичних ракет уже наступного року. Компанія Fire Point працює над проєктом Freyja, однак інформація про те, що нова система нібито «закриє небо над Україною» вже найближчим часом, не відповідає дійсності.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на співзасновника та головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана.

Коли Україна отримає власний перехоплювач балістики

Штілерман відреагував на повідомлення окремих українських медіа, які стверджували, що ракети Fire Point нібито мають забезпечити захист українського неба вже протягом серпня. Конструктор категорично спростував цю інформацію та закликав редакції виправити публікації.

«Компанія Fire Point ніколи не робила заяв про “закрите над Україною небо до кінця місяця”. Новина, яку поширюють окремі українські ЗМІ, – повний фейк. Очікуємо, що редакції негайно спростують недостовірну інформацію», – заявив Штілерман.

Водночас він розкрив реальні терміни реалізації проєкту. За словами конструктора, запуск української антибалістичної системи планується на середину 2027 року. Наразі розробники вже завершили перший важливий етап робіт, однак попереду залишається складна інтеграція компонентів.

«Станом на зараз завершено перший кластер робіт з інтеграції в межах проєкту Freyja. Попереду великий і технологічно складний етап – об’єднання всіх компонентів у єдиний комплекс», – повідомив співзасновник Fire Point.

Після завершення інтеграції система повинна пройти повний цикл випробувань. Саме під час них розробникам необхідно буде підтвердити головну характеристику комплексу – здатність виявляти та перехоплювати балістичні ракети.

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Чому власна антибалістика важлива для України

Створення українського перехоплювача може суттєво посилити протиракетну оборону країни. Зараз одним із ключових засобів боротьби з російською балістикою залишаються американські системи Patriot, ефективність яких безпосередньо залежить від наявності дорогих і дефіцитних ракет-перехоплювачів.

Власна система потенційно дозволить Україні зменшити залежність від іноземних постачань, однак до її практичного застосування ще необхідно завершити розробку та випробування.

Fire Point паралельно працює над іншими оборонними технологіями. Штілерман раніше також заявляв, що Україна має технологічний потенціал для реалізації значно складніших оборонних проєктів, однак конкретні рішення щодо розвитку стратегічних видів озброєння залежать не лише від технічних можливостей, а й від політичних та міжнародних факторів.