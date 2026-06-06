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ЗСУ взяли під повітряний контроль один із головних маршрутів до Криму

Автор: Гончаренко Людмила

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Українські військові взяли під вогневий контроль стратегічний логістичний маршрут російських окупантів на південному напрямку, що значно ускладнило постачання ворожого угруповання.

Про це повідомляє портал Новини Планети з посиланням на 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго.

Знищення техніки та блокування пального

Оператори безпілотників Сил спеціальних операцій (ССО) встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного коридору, яким російська армія перекидає сили до тимчасово окупованого Криму. Ударні дрони спецпризначенців регулярно знищують військову техніку та руйнують логістичні вузли противника на ключовій трасі Мелітополь — Чонгар.

У відомстві зазначають, що внаслідок успішних дій українських підрозділів уже суттєво ускладнено логістику постачання армії РФ та пального на півострів.

Логістична криза та талони на бензин

Останнім часом ситуація із забезпеченням окупованого Криму різко погіршилася. Півострів фактично перетворився на прифронтову зону. Через систематичні удари українських дронів по нафтопереробних заводах та нафтобазах Росії місцева окупаційна влада була змушена ввести жорсткі обмеження та талони на бензин.

Експерти фіксують, що масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі знизили обсяги нафтопереробки в РФ до кризових показників 2009 року. Ліміти на продаж пального почали діяти навіть на автозаправних станціях Москви та Санкт-Петербурга.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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