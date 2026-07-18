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Росія готує масштабну мобілізацію: у РНБО назвали можливу кількість призовників

Автор: Гончаренко Людмила

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Росія може вже восени розпочати масштабну мобілізацію, під час якої планують призвати до 500 тисяч осіб. Частину з них можуть одразу відправити на фронт, а інших готуватимуть для можливого відкриття нового напрямку бойових дій.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

У РНБО розповіли про плани Росії

За словами Коваленка, російське керівництво розраховує мобілізувати восени від 500 тисяч військовослужбовців.

Він зазначив, що частину мобілізованих планують кидати в бій уже впродовж перших двох тижнів для «затикання дірок» на східному напрямку фронту. Інших, за його словами, готуватимуть щонайменше місяць для можливого відкриття нового напрямку бойових дій.

«Це такий план РФ», — написав Коваленко.

Чого очікувати восени та взимку

Керівник ЦПД наголосив, що найближчі місяці можуть стати надзвичайно складними для України.

За його словами, восени та взимку триватимуть інтенсивні піхотні бої із широким застосуванням безпілотників, керованих авіабомб (КАБ) та інших засобів ураження.

«Кірієнко та Герасімов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність», — заявив Коваленко.

Наразі ця інформація є оцінкою та заявою керівника Центру протидії дезінформації. Офіційних підтверджень про оголошення Росією нової хвилі мобілізації на цей момент немає.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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