Протягом останніх кількох діб Сили оборони України успішно просунулися у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Українським бійцям вдалося зірвати низку наступальних операцій армії РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На півночі Харківської області українські захисники відбили атаки ворога поблизу села Одрадне на схід від Харкова. Це свідчить про те, що населений пункт залишається під українським контролем, попри протилежні заяви окупантів. Крім того, українські сили продовжують завдавати точних ударів по об’єктах загарбників на окупованій частині області.

На Куп’янському напрямку спроби наступу противника успіху не мали — підтверджень просування ворога аналітики не зафіксували. На Боровському напрямку 3 та 4 вересня армія РФ безуспішно намагалася атакувати, отримавши відповідь у вигляді контратак ЗСУ. Район між селами Рідкодуб і Нове наразі залишається сірою зоною боїв.

Українським підрозділам також вдалося просунутися на схід від Слов’янська, зірвавши наміри окупантів зайняти вигідні тактичні висоти. Геолокаційні кадри від 3 вересня зафіксували українські позиції у північно-західній частині Рай-Олександрівки. Водночас інформація російських пропагандистів про нібито взяття Никонорівки не підтверджується.

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На напрямку Костянтинівка–Дружківка та на Покровському відтинку спроби ворога просунутися виявилися марними. Крім того, ЗСУ мали успіх у напрямку Новопавлівки: відеофіксація підтверджує просування українських сил на захід від Котлярівки. Наступальні дії армії РФ на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області також не принесли загарбникам жодних результатів.