Експерт пояснив, чому Росія погрожує Києву новими ударами «Орєшніком»

Чергові погрози Кремля посилити ракетні удари по Києву свідчать не про силу Росії, а про відчайдушну спробу залякати Україну на тлі успішних та вкрай болісних ударів по російських НПЗ, енергетичній інфраструктурі та об’єктах військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву військового експерта та засновника благодійної організації «Реактивна пошта» Павла Нарожного в етері Radio NV.

Тактика підняття ставок

За словами експерта, Москва традиційно вдається до шантажу та намагається «піднімати ставки» щоразу, коли стикається із серйозними проблемами на власній території. Останні агресивні заяви російського керівництва є прямою реакцією на ефективну роботу українських безпілотників у глибокому тилу РФ.

«Це значить, що у них там горять НПЗ. Це значить, що наші удари по їхній енергетиці, по їхньому ВПК дуже болючі. І вони роблять все для того, щоб нас налякати. Це стандартна тактика Путіна. Завжди піднімати ставки», — наголосив Нарожний.

Чому Кремль побоюється бити «Орєшніком» по Києву

Нарожний зазначає, що Росія все ще зберігає технічні можливості для нових масованих атак із використанням «Шахедів», а також крилатих і балістичних ракет. Проте повторне застосування новітньої ракети «Орєшнік» безпосередньо по столиці викликає серйозні побоювання у самого військового командування РФ.

Головна причина криється у катастрофічній неточності цієї зброї. «Орєшнік» не є зброєю точкового ураження — його суббоєприпаси розкриваються на великій висоті, через що ракета хаотично накриває велику площу.

Через це окупанти серйозно ризикують поцілити у випадкові об’єкти, що призведе до непередбачуваних геополітичних наслідків. Зокрема, неточна ракета може вдарити по посольству Китаю чи США, або ліквідувати іноземних дипломатів та представників американських компаній, які зараз перебувають у Києві.

Заклик до готовності

Попри те, що заяви РФ є елементом психологічного тиску, реальну загрозу обстрілів не можна ігнорувати. Нові масовані атаки балістикою та дронами-камікадзе є цілком ймовірними, особливо враховуючи відомі проблеми із дефіцитом боєприпасів до українських систем ППО Patriot.

Військовий експерт закликав громадян не піддаватися паніці, але максимально відповідально ставитися до власної безпеки. Наразі обов’язково потрібно оперативно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, мати вдома постійний відновлюваний запас питної та технічної води, а також тримати зібраним мінімальний тривожний рюкзак.