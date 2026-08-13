Контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку дали ефект не лише на цій ділянці фронту. Українські військові звільнили 26 населених пунктів і повернули під контроль 745 квадратних кілометрів території.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що операції ЗСУ змусили російське командування перекидати сили та ресурси, обираючи між обороною на Олександрівському напрямку і продовженням наступу на інших ділянках.

«Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту», — зазначили в ISW.

Успіх українських сил аналітики пояснюють одразу кількома факторами. Серед них — покращення оперативного планування, знищення та придушення російських засобів ППО, а також посилення ударів середньої дальності по логістиці противника.

Окремим фактором стало відключення російських підрозділів, які воюють в Україні, від Starlink.

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В ISW наголосили, що дії українських військ показали здатність ЗСУ проводити помітні тактичні просування та частково відновлювати механізоване маневрування на окремих ділянках фронту.

До операції були залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та інші сили ЗСУ.