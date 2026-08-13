ВажливоУкраїна

Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: в ISW назвали ключові фактори

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку дали ефект не лише на цій ділянці фронту. Українські військові звільнили 26 населених пунктів і повернули під контроль 745 квадратних кілометрів території.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що операції ЗСУ змусили російське командування перекидати сили та ресурси, обираючи між обороною на Олександрівському напрямку і продовженням наступу на інших ділянках.

«Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту», — зазначили в ISW.

Успіх українських сил аналітики пояснюють одразу кількома факторами. Серед них — покращення оперативного планування, знищення та придушення російських засобів ППО, а також посилення ударів середньої дальності по логістиці противника.

Окремим фактором стало відключення російських підрозділів, які воюють в Україні, від Starlink.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

В ISW наголосили, що дії українських військ показали здатність ЗСУ проводити помітні тактичні просування та частково відновлювати механізоване маневрування на окремих ділянках фронту.

До операції були залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та інші сили ЗСУ.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Дрони ЗСУ атакували С-400 біля «палацу Путіна» у Геленджику

Денис Коротинський -
Українські безпілотники в ніч проти 9 серпня атакували позицію...

Біля ЧАЕС готуються до нової загрози: що будують за 15 км від Білорусі

Гончаренко Людмила -
Українські військові посилюють оборону в районі Чорнобильської АЕС, який...

Україна готує власну відповідь на балістику: у Fire Point назвали терміни

Денис Коротинський -
Україна може отримати власний засіб для перехоплення балістичних ракет...

Зеленський анонсував спеціальну санкційну операцію проти Росії

Гончаренко Людмила -
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної санкційної...