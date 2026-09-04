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«Не можна воювати все життя»: Буданов назвав терміни можливого припинення вогню

Автор: Гончаренко Людмила

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов очікує на відновлення переговорного процесу з Росією вже до кінця вересня, проте застерігає від очікувань швидкого миру. За його прогнозом, реальні умови для припинення вогню з’являться не раніше весни 2027 року.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю виданню The New York Times.

Він зазначив, що діалог може активізуватися після виборів у Росії та напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Поштовхом до зустрічей має стати приїзд до Києва представників команди Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас Буданов підкреслив, що самі переговори не зупинять бої на фронті автоматично. Попри відсутність будь-якої довіри між країнами під час війни, дипломатичні канали мають працювати безперервно, як це відбувалося з обмінами полоненими.

«Звісно, ми не можемо довіряти одне одному, тому що перебуваємо у стані війни. Це логічно і зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя», — підсумував глава ОП.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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