Керівник Офісу президента України Кирило Буданов очікує на відновлення переговорного процесу з Росією вже до кінця вересня, проте застерігає від очікувань швидкого миру. За його прогнозом, реальні умови для припинення вогню з’являться не раніше весни 2027 року.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю виданню The New York Times.

Він зазначив, що діалог може активізуватися після виборів у Росії та напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Поштовхом до зустрічей має стати приїзд до Києва представників команди Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас Буданов підкреслив, що самі переговори не зупинять бої на фронті автоматично. Попри відсутність будь-якої довіри між країнами під час війни, дипломатичні канали мають працювати безперервно, як це відбувалося з обмінами полоненими.