Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають намір оновити мирну пропозицію та досягти врегулювання війни ще до зими. До обговорень також долучилися радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, проте ключові суперечності між Києвом і Москвою залишаються нерозв’язаними.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив політичний експерт Андрій Городницький.

На думку аналітика, навряд чи йдеться про принципово новий документ. Американські дипломати радше намагаються переробити вже існуючі напрацювання, щоб спробувати узгодити критичні розбіжності між сторонами.

«Скоріше за все, на базі старого плану вони намагаються врегулювати ті розбіжності, які існують між Росією та Україною», — пояснив Городницький.

Росія продовжує наполягати на територіальних поступках, зокрема щодо окупації Донецької та Луганської областей. Водночас представники Вашингтона публічно заявляють про необхідність компромісів з обох боків, що ставить українську сторону в максимально складне становище.

«Я взагалі не розумію, чим має поступатися Україна, щоб це було хоч якось справедливо в цій війні. Але самі переговорники кажуть, що дві сторони мають у чомусь поступитися», — наголосив експерт.

Головна проблема оновленого підходу полягає в логіці переговорного процесу. Оскільки американська делегація спочатку відвідала Москву, до Києва дипломати приїхали вже з готовим російським баченням ситуації. У Кремлі намагалися переконати посередників у власних перевагах на фронті, через що саме ультиматуми РФ стали відправною точкою для нових дискусій.

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«Вони привозять запити від Росії і кажуть: “Ось дивіться, друзі, ви маєте піти на ці умови”. Так воно не працює. Ми знову залишаємося в позиції захисту, нас знову змушують до чогось», — зазначив аналітик.

Щодо шансів зупинити вогонь до настання зими експерт налаштований скептично. На фронті наразі відсутні передумови для швидкого перемир’я, а дипломатична активність може бути звичайною демонстрацією руху для Білого дому. Без внутрішніх розколів у російських елітах або непередбачуваних подій швидке завершення бойових дій виглядає вкрай малоймовірним сценарієм.