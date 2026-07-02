Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала посилення економічного тиску на Москву. Вже 3 липня вона офіційно запропонує запровадити санкції проти додаткових суб’єктів, які забезпечують і підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на офіційну заяву дипломатки.

Санкції замість заяв

Таке рішення керівництва ЄС стане прямою відповіддю на чергову масовану російську атаку по українських містах. За словами Каї Каллас, самих лише дипломатичних заяв із засудженням агресії вже недостатньо для припинення бойових дій.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що чим більше російські війська атакують цивільне населення, тим жорсткішою та рішучішою має бути санкційна відповідь з боку міжнародної спільноти.

«Тільки стале військове сприяння Україні та посилений тиск на Москву можуть це зробити. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», — підкреслила Каллас.

Фінансова підтримка Києва та робота місії ЄС

Окрім посилення санкційного режиму, Європейський Союз продовжує надавати безпрецедентну фінансову допомогу. Цього тижня розпочалася виплата 6 мільярдів євро в рамках масштабної кредитної позики на загальну суму 90 мільярдів євро. Ці кошти спрямовані на зміцнення обороноздатності Києва.

Також Кая Каллас запевнила, що незважаючи на регулярні ворожі атаки, всі співробітники представництва Європейського Союзу в Києві залишаються на своїх робочих місцях. Вона висловила вдячність команді за стійкість та продовження дипломатичної роботи в надскладних умовах.