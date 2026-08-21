Близько 150 мільйонів жителів 29 штатів США можуть зіткнутися з періодами сильних морозів і снігопадів цієї зими. Найхолоднішу погоду прогнозують переважно для північної половини країни в період із грудня до березня.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Farmers’ Almanac.

Кліматологи попереджають про часті зимові шторми, різкі похолодання та сніг у північних штатах. Водночас південні регіони можуть отримати значно більше опадів.

Де у США очікують найбільше снігу та морозів

У західних штатах, Північних рівнинах, районі Великих озер і на Верхньому Середньому Заході прогнозують швидкі снігові циклони, сильний вітер та раптові хвилі холоду. Серед штатів, де можливі різкі морози й заметілі, називають Монтану, Вайомінг, Дакоти, Міннесоту, Вісконсин, Мічиган, Іллінойс, Індіану та Огайо.

На північному сході погода може бути особливо мінливою. У Пенсильванії, західній частині Нью-Йорка та деяких районах Нової Англії очікують кілька хвиль сильного мокрого снігу, особливо в січні та лютому.

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Що прогнозують для півдня США

На півдні країни очікують більше дощів, насамперед у Флориді, Джорджії, Алабамі, Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Якщо холодне повітря зустрінеться з великою кількістю вологи, можливі крижані дощі, мокрий сніг та ожеледиця.

Прогноз також враховує вплив Ель-Ніньйо, який може змістити основний шлях штормів далі на південь і зробити погоду мінливішою в Каліфорнії, Аризоні, Нью-Мексико та штатах уздовж Мексиканської затоки.

Якою може бути зима на східному узбережжі

Зимові шторми також можуть пройти вздовж східного узбережжя США, зачепивши Кароліни, Вірджинію, Меріленд, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Нову Англію. Через температуру близько нуля навіть невелике похолодання може перетворити дощ на крижаний дощ або сильний снігопад.

У Farmers’ Almanac зазначають, що майбутня зима може відзначитися контрастною погодою: вологою на півдні, короткими, але різкими хвилями холоду на півночі та особливо непередбачуваними опадами на північному сході.