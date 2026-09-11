Російський диктатор Володимир Путін заявив, що економіка РФ нібито зміцнила свій суверенітет та обігнала за темпами зростання світовий ВВП, проте офіційні дані статистичних відомств свідчать про протилежне.

Про це повідомляють ЗМІ.

«У російській економіці запущені структурні зміни, вони зробили її сильнішою, стійкішою і мобільнішою. У підсумку за попередні три роки економічні темпи в Росії перевищували середньосвітові, з 2023-го до 2025 року ВВП додав 10,3%», — заявив Путін під час виступу на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Він стверджує, що попри 30 тисяч запроваджених санкцій у Росії відбулися масштабні технологічні інновації. Водночас Захід, за його словами, зіткнувся з бюджетними дефіцитами, зростанням держборгу та падінням промисловості в Євросоюзі на 8%. Проте за даними Євростату, зниження промислового виробництва в ЄС за три роки склало лише близько 0,6%.

Заяви про випередження світового ВВП також не відповідають дійсності. За інформацією Міжнародного валютного фонду, у 2023–2025 роках світова економіка зросла на 10,7%, дещо випередивши російську. Після вичерпання воєнного буму та сплеску інфляції торік зростання в РФ сповільнилося до 1%, тоді як світова економіка додала 3,5%.

Згідно з прогнозом російського Мінекономрозвитку, цьогоріч економіка Росії зросте лише на 0,4%, що у 7,5 раза менше за очікувані темпи світової економіки. За прогнозами відомства, РФ також суттєво відстане від США, Китаю та Індії, а у 2027–2029 роках загальне зростання російського ВВП становитиме лише 5,8%.