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У Кремлі відреагували на інцидент із дроном біля літака Зеленського в Молдові

Автор: Гончаренко Людмила

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У Кремлі заперечили інформацію про загрозу для літака Володимира Зеленського через російський безпілотник під час вильоту з Молдови 8 вересня, назвавши повідомлення про небезпеку перебільшеними, а сам інцидент — нібито провокацією.

Про це повідомляє 24 Канал.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну у спробах втягнути західні країни у війну та заявив, що українська сторона сама підтвердила відсутність ризиків для борту.

«Щодо ефемерної загрози літакові, то її не існувало. Це визнали самі українці», — заявив Пєсков.

Виліт літака українського президента з Кишинева до Норвегії 8 вересня було затримано через появу російського дрона. Першим публічно про подію повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, заявивши, що апарат пройшов небезпечно близько до борту під час зльоту, проте не уточнив відстань до літака.

За наявною інформацією, імовірно, йдеться про «Шахед», який перебував у повітряному просторі Молдови та Румунії. Молдовська поліція зазначила, що один безпілотник упав у Ришканському районі за 160 кілометрів від кишинівського аеропорту, спричинивши кілька пожеж без постраждалих. За іншою версією, дронів було два: один розбився в Молдові, а інший залетів до Румунії.

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Через загрозу повітряний простір тимчасово перекривали. В аеропорту Кишинева затримали три рейси на виліт, зокрема президентський, а також чотири літаки на прибуття.

Посол Молдови у США Владислав Кульмінський висловив припущення, що дрон міг навмисно рухатися в напрямку літака Зеленського. Водночас в Офісі Президента України заяви про безпосередню загрозу для глави держави назвали перебільшеними.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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