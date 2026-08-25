У Кремлі відреагували на повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що такі повідомлення нібито поширює українська влада, щоб вплинути на ситуацію всередині РФ.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на RTVI.

Що Пєсков сказав про мобілізацію

Журналісти запитали представника Кремля, як російська влада оцінює інформацію про підготовку нової мобілізації та чи розглядає сценарії її проведення.

Пєсков назвав такі повідомлення «інформаційними качками» та звинуватив Україну в спробах «ідеологічно розхитувати» ситуацію в Росії. При цьому прямо пояснювати, чи існують у Кремлі будь-які сценарії проведення мобілізації, він не став.

Розмови про можливу нову хвилю призову в РФ посилилися протягом останніх тижнів. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що восени Росія може спробувати мобілізувати до 300 тисяч осіб. Російські чиновники ці твердження заперечують.

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Кремль заперечував мобілізацію і в 2022 році

Схожі заяви Пєсков робив і незадовго до оголошення так званої «часткової мобілізації» у вересні 2022 року. Ще 13 вересня він стверджував, що на той момент про мобілізацію в Росії не йдеться.

Уже 21 вересня Володимир Путін оголосив «часткову мобілізацію». Таким чином, між одним із публічних заперечень Кремля та початком мобілізації минуло лише вісім днів.