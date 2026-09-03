Рубіо розкрив мету візиту директора ЦРУ Реткліффа до Москви

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був пов’язаний із налагодженням і розвитком каналів комунікації між американською та російською розвідками.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю Рубіо телеканалу Fox News.

Навіщо директор ЦРУ їздив до Москви

За словами Рубіо, поїздка Реткліффа не мала якогось надзвичайного чи прихованого підтексту. Держсекретар назвав подібні контакти між спецслужбами рутинною практикою, яка може бути особливо важливою під час криз або конфліктів.

«Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальшу розбудову цих каналів комунікації між розвідками. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту», — сказав Рубіо.

Реткліфф відвідав Москву 25 серпня та зустрівся з представниками російських спецслужб. Кремль підтвердив сам факт таких переговорів, водночас Реткліфф із Володимиром Путіним не зустрічався.

ЗМІ повідомляли про можливе попередження Росії

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що під час поїздки директор ЦРУ міг передати Москві попередження щодо неприпустимості нападу на країни НАТО. Видання зазначало, що візит відбувся на тлі занепокоєння Вашингтона можливими діями Росії проти членів Альянсу.

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Водночас офіційно повний зміст переговорів не розкривався. Сам Дональд Трамп раніше називав поїздку Реткліффа до Москви «напіврутинною» та пов’язував її із ширшими зусиллями США щодо завершення війни Росії проти України.